Averea lui Nuțu Cămătaru, motiv de scandal, la tribunal

Probleme pentru Lidia Balint, fosta soție a lui Nuțu Cămătaru. Rămasă în conacul lui Nuțu Cămătaru după divorț, fosta soție a temutului interlop a decis să-și caute dreptatea la tribunal, pentru a fi declarată proprietară a unui imobil deținut, în acte, de trei vecini.

Lidia Balint a deschis procesul recent, iar la primul termen instanța a dispus ca reclamanta să depună mai multe documente, pentru a-și susține varianta: „Aveți obligația de a îndeplini următoarele obligații, în termen de 10 zile de la primirea comunicării, sub sancţiunea anulării cererii: să depuneți extrasul de carte funciară actual, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul in care imobilul nu este înscris în cartea funciară, anexaţi un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt, să indicaţi valoarea impozabilă a imobilului în lei; cu cine înţelegeţi să vă judecaţi în privinţa capătului de cerere privind grăniţuirea”, a decis instanța, în procesul care are termen peste două săptămâni, scrie Spynews.

Lidia Balint şi Nuţu Cămătaru au divorţat în urmă cu șapte ani, despărţirea dintre cei doi fiind amiabilă. Imediat după acest eveniment, interlopul s-a însurat cu dansatoarea Claudia „Brazilianca”, aceasta oferindu-i la scurt timp un băieţel.

Sursa foto: Arhiva Cancan