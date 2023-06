Avertismentul unui climatolog celebru din Italia. Fenomenul bizar care ar putea să aibă loc în vara lui 2023. Ultima oară s-a întâmplat acum 200 de ani

Un climatolog celebru din Italia trage un semnal de alarmă și susține că există posibilitatea ca în vara lui 2023 să aibă loc un fenomen care s-a produs în urmă cu aproape 200 de ani. Mai cu seamă, este vorba despre dezastrul care a avut loc în aprilie 1815 și care a avut urmări în anul următor. Practic, vara aceea a fost lipsită de razele soarelui, fiind înregistrate fenomene meteo extreme. Mai jos, în articol, regăsiți și ce transmite un climatolog român despre fenomenul bizar. Iată detaliile!

Climatologul italian Guido Guidi susține faptul că ar putea exista posibilitatea ca în vara lui 2023 să aibă loc un fenomen care s-a produs în urmă cu aproape 200 de ani. De altfel, susține că vremea va fi instabilă începând cu jumătatea lunii iulie. Lunile precedente au fost reci și s-a înregistrat un nivel ridicat de precipitații. În Italia, de exemplu, condițiile meteo nefavorabile au creat un adevărat haos. (vezi aici) O parte din țările europene au fost traversate de un ciclon mediteranean. Debitele râurilor au crescut și în unele zone din România, fiind provocate inundații. (vezi aici)

Specialistul susține că există posibilitatea ca vara lui 2023 să nu fie, practic, o „vară normală” (referitor la valorile termice ale perioadei și fenomenele meteo aferente). De altfel, Guido Guidi mai susține că există o tendință ca precipitațiile să fie abundente în următoarea perioadă. Totodată, s-a făcut referire la fenomenul care a avut loc cu aproape 200 de ani în urmă, și anume erupția vulcanică care a fost un real dezastru pentru multe regiuni din Europa, China și SUA.

Climatolog român, despre probabilitatea ca un asemenea scenariu să aibă loc, în vara lui 2023

Pe de altă parte, climatologul Roxana Bojariu a expus o serie de informații referitoare la probabilitatea ca un astfel de scenariu să aibă loc în 2023. Cliamotologul susține că șansele să aibă loc, la noi, fenomenul bizar ar fi mici, potrivit Antena 3 CNN: „Probabilitatea ca acest scenariu să se repete și anul acesta este foarte mică, pentru că am avut acum un secol acel an fără vară, dar atunci a fost un an după erupția vulcanică care a provocat efecte globale. În anul acesta, suntem după o erupție, dar una a unui vulcan submarin care a injectat în atmosfera înaltă mai ales apă.

Printr-un studiu, s-a calculat cantitatea de vapori de apă din stratosferă, a crescut cu 10%, doar că efectele vaporilor de apă asupra climei sunt total diferite. Vaporii de apă sunt un gaz cu efect de seră, practic intensifică efectul de încălzire se adaugă la demersul acesta al încălzirii globale.

Acest an, la nivel global, ar putea fi unul dintre cei mai calzi, iar următorii cinci ani sigur vor detrona anul 2016, cel care până acum este cel mai cald an din istorie, după jumătatea secolului al XIX-lea”.

„Iarna vulcanică” din 1816 – fenomenul bizar care a destabilizat total clima

Un dezastru natural s-a produs în 1815, fiind denumit „iarna vulcanică”. Ce s-a întâmplat, de fapt, la momentul acela? Practic, cerul a fost învăluit de un nor de cenușă, după ce a erupt vulcanul Tambora (insula Sumbawa, Indonezia). Atunci, 90.000 de oameni au murit, iar erupția a lăsat un crater cu un diametru de 11 kilometri. Situația a fost total dramatică, iar zona naturală a început să-și „revină” abia spre finalul secolului al XX-lea. Cenușa vulcanică s-a propagat atât de mult în cer, încât în multe zone nu au mai pătruns razele soarelui.

De altfel, vara lui 1816 a fost dramatică. Pentru că în unele regiuni ale Europei, SUA și Chinei a nins în iunie și iulie. În Vestul Elveției, în următoarele 2 veri (1816 și 1817), s-a format un baraj de gheață sub ghețarul Gietro. Iar dezastrul natural a avut un impact negativ asupra agriculturii! Schimbările de temperatură aproape că au dezechilibrat totul: în doar câteva ore, temperaturile scădeau de la 30-35 de grade Celsius, la 0 (zero grade Celsius). Anul 1816 a fost denumit „anul fără vară”, din cauza acestei situații. Fenomenul bizar a creat o întreagă panică în rândul multor populații.

