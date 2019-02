Avertizare nowcasting ANM. Cod galben de vreme rea în România

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni dimineață, mai multe avertizări nowcasting pentru următoarele ore. Este vorba despre fenomene periculoase imediate.

Astfel, în județul Cluj se va semnala ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 metri și izolat sub 50 metri, dar și depuneri de chiciură, avetizarea meteorologilor expirând la ora 09.00. Județul Covasna este de asemenea sub cod galben de ceață până la ora 10.00, precum și zonele joase ale județelor Braşov, Alba, Harghita, Sibiu și Mureş, avertizarea expirând la ora 10.30.

Avertizări nowcasting

În zona : Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Bozovici, Lăpușnicu Mare, Bănia, Dalboșeț, Șopotu Nou;

Județul Timiş: Deta, Gătaia, Jamu Mare, Denta, Banloc, Moravița, Livezile, Giera;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

În zona : Județul Covasna: in zonele depresionare si pe vai;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : pe arii restrânse depuneri de chiciură

În zona : Județul Braşov: zona joasă;

Județul Alba: zona joasă;

Județul Harghita: zona joasă;

Județul Sibiu: zona joasă;

Județul Mureş: zona joasă;



Se vor semnala : local în zona joasă ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : pe arii restrânse depuneri de chiciură