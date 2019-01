Avocata OTV, acuzată de un milionar că l-a amenințat cu rugbyștii interlopi și i-a distrus o afacere de 800.000 €!

Se înmulțesc denunțurile în lumea bună. După Adina Banea, a venit rândul lui George Butunoiu să o arate cu degetul pe Carmen Păștin. Avocata OTV-ului este acuzată de milionar că i-ar fi distrus o afacere de 800.000 de euro și că ar fi recurs la ajutorul unor rugbyști interlopi pentru a-și duce la capăt diabolicul plan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detalii incredibile.

Adina-Claudia Banea, o blogeriță și, în același timp, o designeriță celebră, le-a acuzat, recent, pe Carmen Păștin, avocata OTV, și pe fiica acesteia, Andreea-Simona Stroe, că i-au sechestrat bunuri în valoare de 250.000 de euro. Acuzatele sunt celebre dacă ținem cont că numele lor au apărut în dosarul penal al lui Adrian Năstase, în numeroase denunțuri la DNA, în tunuri imobiliare de milioane de euro, dar și în cazul retrocedării averii familiei Șuțu.

În continuare, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, un nou caz de înșelăciune în care ar fi implicată avocata OTV-ului și fiica sa, Andreea Stroe. Nu doar Adina Banea ar fi fost lăsată fără bunurile pe care le-a dus în vila de pe Strada George Călinescu nr. 44, ci și George Butunoiu, care deține cea mai veche și mai de prestigiu firmă de recrutare din București, care prestează servicii pentru corporații din România.

George Butunoiu: „Am pățit exact la fel”

În cazul său, prejudiciul ar fi mult mai mare și ar ajunge la 800.000 de euro! Singura vină a lui George Butunoiu ar fi fost că a ales să-și desfășoare activitatea în respectivul imobil și că ar fi ajuns să încheie un contract de închiriere cu Carmen Păștin și fiica sa, Andreea Stroe.

“Am pățit exact la fel. Am avut un contract de închiriere și, când să plecăm și să începem să strângem lucrurile, a venit și a schimbat cheia. Și apoi a luat toate lucrurile de la patru etaje. Calculatoare, servere, absolut tot. Am luat legătura cu poliția, mi-au spus să mă duc la judecătorie. De patru ani nu am primit niciun răspuns. În instanță am văzut că are sute de cazuri similare, aproape o mie, la fel face cu toți, înșală pe toată lumea. Recuză judecători, le face plângeri penale…”, a spus George Butunoiu pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Protejată de președintele Tribunalului București?!

George Butunoiu susține că a primit informații de la un bun prieten, care i-ar fi transmis că avocata OTV-ului este de neatins. În principal, datorită legăturilor strânse de amiciție pe care Carmen Păștin le-ar avea cu președintele Tribunalului București.

“Spre exemplu, cei de la poliție, îmi spuneau că, decât să aibă bătăi de cap cu ea, mai bine o lasă în pace. Ceea ce nu este în regulă. Mi-a închis toată firma! Halucinant a fost faptul că cei de la procuratură nu mi-au dat niciun răspuns. Mi-au spus că dosarul este în lucru. Incredibil! Am un prieten bun la SRI care s-a interesat, mi-a spus că ea (n.r. Carmen Păștin) este prietenă cu președintele Tribunalului București.

Dar nu cred că din cauza asta a câștigat până acum. Cât am stat acolo, în respectivul spațiu, veneau sute de teancuri cu citații de la tot felul de procese. Îi spuneam și eram sfătuit să le arunc. Acolo am stat doi ani. Și când am zis că plecăm, atunci a început totul. A schimbat cheia și a luat lucrurile. Ea știe toate chichițele și niciodată nu se ajungea la ce s-a întâmplat. Erau doar chestii de procedură. Recuza orice judecător și îi făcea și plângere la Consiliul Magistraturii”, ne-a mai spus George Butunoiu.

“Rugbyștii de la Dinamo o păzeau, iar poliția…”

George Butunoiu mai susține că avocata OTV-ului ar fi protejată de rugbyști legitimați la clubul Dinamo, care ar executa, cu strictețe, ordinele lui Carmen Păștin. Aici vorbim, cel mai probabil, de amenințări și intimidare.

“Am o plângere contra ei făcută acum patru ani. Nu am fost chemat niciodată de procuratură. Nu mai am nicio speranță. Prejudiciul total se ridică la 800.000 de euro. Ce a făcut ea împreună cu fiica ei, cu niște rugbyști de la Dinamo pe care i-au chemat acolo… Deci rugbyștii de la Dinamo o păzeau pe ea, poliția stătea acolo și scria în procesul verbal, iar ea își vedea, mai departe de treabă”, a încheiat, resemnat, George Butunoiu.

“O să vă iau toți banii, am niște băieți care…”

Scandalul dintre cunoscuta blogeriță și avocata OTV-ului a luat amploare după dezvăluirile făcute CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România. Între Adina Banea și Carmen Păștin a avut loc un schimb de SMS-uri, în care ultima nu ar fi avut niciun fel de problemă să-i amenințe copilul celebrei designerițe.

“Mama ta este nebună de la ceea ce consumă. Te face de râs, participă la show-uri, citește despre Tania. O să vă iau toți banii, pe mine nu mă interesează. Am niște băieți care o să o aranjeze”, este mesajul pe care Adina Banea susține că l-a primit fiul ei, în vârstă de doar 13 ani, de la Carmen Păștin.