Am pus mâna pe SMS-urile otrăvite dintre celebra blogeriță și avocata OTV acuzată de furt!

S-a aprins războiul din lumea bună. Am pus mâna pe SMS-urile otrăvite dintre celebra designeriță Adina Banea și Carmen Păștin, avocata OTV-ului, care este acuzată de furt. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, conversațiile dintre cele două părți.

Adina-Claudia Banea, o blogeriță și, în același timp, o designeriță cunoscută, le acuză pe Carmen Păștin, avocata OTV, și pe fiica acesteia, Andreea-Simona Stroe, că i-au sechestrat bunuri în valoare de 250.000 de euro. Acuzatele, la rândul lor, sunt celebre.

Numele lor au apărut în dosarul penal al lui Adrian Năstase, în numeroase denunțuri la DNA, în tunuri imobiliare de milioane de euro, dar și în cazul retrocedării averii familiei Șuțu. Cert este că între Adina Banea și Carmen Păștin nu mai există cale de împăcare. Iar mărturie stau ultimele discuții pe care le-au purtat, recent, prin SMS.

Carmen Păștin i-ar fi amenințat copilul!

Scandalul dintre cunoscuta blogeriță și avocata OTV-ului a luat amploare după articolul publicat în exclusivitate AICI.

Carmen Păștin: “Următorul articol o să apară cu Tania plătită de tine la show cu 2.000 de euro. Îți aduci aminte de Tania? Măcar eu o să spun un adevăr. La fel i-am dat și copilului tău mesaj aseară să afle ce mamă are. Și o să citească peste 10 ani în ziare de mama lui. O zi minunată”

Adina Banea: “Dar ce-o zice lumea ori presa de faptul că amenințați un copil de 13 ani? Următoarea plângere va fi la autoritatea competentă ce ține de abuzuri grave aduse copiilor. P.S. În viața personală fac tot ce-mi place, nu reprezintă vreo infracțiune. Cu furtul pe timp de noapte, cu falsul în înscrisuri ori în declarații, însă, cum rămâne?”

Carmen Păștin: “Femeie, te caută poliția, eu astăzi am dat declarații! Du-te la medic, înainte să mergi la avocat. De luni punem în executare contractul! Dă banii furați de la stat și apoi vorbim! Te-ai făcut de râs cu scaunul ginecologic! Au sunat vecinii la poliție!”

Adina Banea: “Este clar că nu ajungem la nicio concluzie. Hoțul este hoț până la capăt, se dovedește încă o dată”

Carmen Păștin: “Cum a fost la nunta din Gorj când te-ai îmbătat și ai căzut în piscină?! Doar ce am primit filmarea!”

Adina Banea: “Credeți că o beție despre care habar nu am oricum are vreo relevanță în comparație cu furturile mârșăvești pe care le faceți dumneavoastră?”

Adina Banea: “Ați furat două cutii mari. Cu hârtie igienică, șervețele de șters pe mâini. Ați mai furat doi saci mari de bunuri de menaj. Două aspiratoare, unul descompletat”.

“Da, amenință presa, amenință polițiștii, amenință judecători. Fură utilaje Start Up, săpunuri și mături, se dă moștenitoarea lui Șuțu în fapt se șterge la f*** cu hârtia igienică furată de la chiriași. Nu pot accepta că niște escroace se spală cu săpunurile mele, își fac curat folosind articolele mele speciale de menaj, mătură casa cu mătura mea cumpărată de pe Amazon, îmi vând utilajele cumpărate prin Start Up, proiecte pentru care muncesc de doi ani, se îmbracă în hainele gândite și realizate de mine personal, își primesc musafirii stând în fund pe canapelele mele, își piaptănă părul apoi uitându-se în oglinzile mele, iar eu în tot acest timp să nu pot face nimic. Este absurd”, a spus Adina Banea pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Acuzații dure și pe Facebook!

“Clanul Stroe-Păștin-Bistriceanu, care se spală cu săpunurile mele bio Irin Van Hantverk, care își face curat prin casă folosind articolele mele speciale de menaj Kimikar, ce își mătură casa murdară cu mătura mea cumpărată de pe Amazon, care îmi fură bunuri personale, până și hârtia igienică, dar și ale societăților mele, amenințându-mă apoi cu vânzarea lor, asupra cărora nu are nici cel mai mic drept, utilajele cumpărate prin Start Up, proiecte pentru care muncesc de doi ani, aceste escroace ce se îmbracă în hainele mele, gândite și realizate de mine personal, care își primește musafirii stând în fund pe canapeau mea galbenă, care își piaptănă părul apoi uitându-se în oglinzile mele mari și frumoase, au tupeul și nerușinarea nemărginită de a-mi amenința copilul, ce are doar 13 ani.

Ce facem dragii mei în această situație? Cum și cine apără drepturile unui copil traumatizat de către o infractoare hoață? Și de către tot neamul acesteia mizer?

Femeia care își folosește proprii copii în săvârșirea infracțiunilor de care tot povestim de vreo două zile încoace, Clanul Escroacelor ce au furat și înșelat bătrâni aflați în ultimul stadiu, Clanul Escroacelor din George Călinescu 44, acest Clan intrigat probabil că toate acțiunile ori mai degrabă infracțiunile lor au devenit publice și în CANCAN, amenință un copil de 13 ani, pe mine apoi cu nu știu ce show-uri aberante, ce încearcă să devieze subiectul principal al poveștii noastre.

Doamnă Păștin, ori doamnă Stroe, haideți să ne vedem pe un post de televiziune și să dezbatem toate aceste concursuri de infracțiuni, ce ziceți? Haideți să povestim la un poligraf în direct faptele noastre și nu să amenințăm copii de 13 ani cu lucruri irelevante.

Haideți să păstrăm un ton matur al discuției noastre și concludent, haideți să nu ne abatem de la fondul problemei, zic.

Eu vă acuz de furt calificat. Eu vă acuz de fals în înscrisuri sub semnătură privată. Dumneavoastră cum vă apărați? Cum demontați adevărul meu? Asta aștept să vorbim în mod public.

PS: Iar în viața personală, fac tot ce îmi doresc. Nu constituie nicio infractiune. Cu furtul cum facem, însă?”, a scris Adina Banea pe pagina de Facebook.

