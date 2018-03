CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini uluitoare cu vila unde Andrei Gheorghe a fost găsit fără suflare. Locuința se află în Voluntari, județul Ilfov, în Ibiza Club și valorează o avere. Dispune de camere spațioase, piscină și alte facilități de lux, la care oamenii simpli pot doar visa.

Realizatorul a fost găsit, luni seară, decedat în propria vilă. Autopsia a scos la iveală faptul că Andrei Gheorghe a fost răpus de niște probleme cardiace mai vechi. Pe fondul cărora, de altfel, suferise, în timp, mai multe infarcte care i-au șubrezit sănătatea.

Andrei Gheorghe a fost găsit mort în baia vilei în care locuia, de către îngrijitorul său. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imagini fabuloase cu casa în care omul de radio și televiziune și-a găsit sfârșitul. Construcția este de-a dreptul fabuloasă. Și valorează nu mai puțin de 400.000 de euro. Suprafața imobilului este de 400 de metri pătrați.

Vila unde Andrei Gheorghe și-a dat ultima suflare are două etaje, plus parter. Dispune de șapte camere, patru dormitoare de lux, foarte spațioase. Construcția are trei băi, dar și două garaje. Imobilul este prevăzut și cu un lift interior. Pe scurt, condiții de lux. Jurnalistul trăia pe picior mare, semn că a investit cu cap banii pe care i-a câștigat de-a lungul vieții.

Imobilul din complexul rezidențial Ibiza Club, în care a trăit Andrei Gheorghe, are inclusiv acces la o piscină comună. Unde jurnalistul obișnuia să se răcorească în zilele călduroase. Lângă casă este situat și un parc plin de verdeață. Familia omului de radio urmează să decidă ce se va întâmpla cu luxoasa vilă. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi vândută sau închiriată.

Cine a fost Andrei Gheorghe

Andrei Gheorghe a încetat din viață la vârsta de 56 de ani. Născut în Rusia, a fost unul dintre numele sonore ale radioului și televiziunii din România, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Tatăl lui, originar din România, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa, rusoaică fiind, era chiar fiica comandantului școlii de aviație. Andrei Gheorghe a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (secția rusă-engleză), Universitatea din București.