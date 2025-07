Bad-boy-ul Rapidului, Săpunaru, are viață grea după retragere! Este pus la colț în propria casă: fiica lui îl „suspendă” dacă greșește… nuanța de roz!

Cristi Săpunaru, supranumit „bad-boy-ul” din Giulești, vorbește în premieră după ce a disputat ultimul meci în tricoul formației de lângă Podul Grant. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, fostul căpitan al Rapidului a povestit ce a făcut în ultima perioadă și ce planuri are alături de fiica sa, Alessia, care a renunțat la fotbal pentru a urma o carieră în Drept. Sincer ca niciodată, Cristi a recunoscut că viața de familie îl pune uneori în dificultate!

CANCAN.RO: Ce ai făcut de la ultimul meci pe Giulești?

Cristi Săpunaru: Nimic special, am mai iesit la un tenis de câmp, un tenis de picior, am stat cu familia, am fost în vacanță…

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui de fata ta Alessia, e la Facultatea de Drept?

Cristi Săpunaru: Da, studiază dreptul, sunt mândru de ea. Trăgând linie la tot, cea mai mare realizare din viața mea este fetița mea (a noastră) Alessia.

CANCAN.RO: De ce nu a vrut să mai joace fotbal, tu sigur știi?!

Cristi Săpunaru: Cred că motivul principal este că nu s-a apucat când trebuia, iar când s-a hotărât, era deja prea târziu.

CANCAN.RO: Ce pasiuni avea când era mică?

Cristi Săpunaru: Tenis, canto, pictură.

Fiica lui Săpunaru a încercat o carieră în fotbal

CANCAN.RO: E mai greu sau mai ușor să fi tată decât fotbalist la Rapid?

Cristi Săpunaru: Singura diferență este că pe teren știu regulile jocului… Acasă, regulile se schimbă zilnic. În fotbal mai scap cu un fault, un cartonaș galben, acasă dacă îi greșesc nuanța de roz e cartonas roșu direct și 6 etape de suspendare (n.r.- râde)!

Alessia Săpunaru a jucat fotbal la echipa de fete a Rapidului pe când aceasta activa în Liga 3, fiind antrenată de Speranța Popescu, fosta secretară a lui George Copos. Când Cristi a jucat ultimul meci în tricoul Rapidului, la finalul lunii mai, pe stadionul din Giulești, Alessia a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant: ”Pentru mine nu ești doar tatăl meu, ci ești eroul meu, liderul meu, idolul meu și cea mai puternică sursă de inspirație”.

Cristi Săpunaru (41 de ani) nu-și va încheia cariera de fotbalist. El a recunoscut că are mai multe oferte în momentul de față și că urmează să ia o decizie privind echipa la care va mai juca fotbal.

