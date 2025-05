Are iubit sportiv, vise olimpice și poze de revistă! Cine e Maria Mihalache, atleta care întoarce toate privirile când iese pe stradă

Aleargă pe pistă, dar face furori și pe podium! Maria Mihalache, atleta-fotomodel din București, rupe ritmul între sprinturi și defilări. Invitată la evenimente de modă și pasionată de tot ce înseamnă fashion, Maria a recunoscut pentru CANCAN.RO că fiecare apariție în lumina reflectoarelor e o provocare. Totuși, a spus clar: „Sportul rămâne pe primul loc, nu renunț pentru nimic în lume!”.

În urmă cu doar trei luni, Maria Mihalache a stabilit un record record național de tineret în proba feminină de 60 de metri (7.26 secunde) în cadrul Campionatului European de Atletism în Sală, desfășurat în Apeldoorn, Olanda.

Legitimată la CS Rapid București, atleta are câteva prezentări de modă la activ. Ea își aduce aminte cu plăcere de un eveniment de la Cluj-Napoca, din anul 2021. Atunci, Maria a spus că s-a simțit foarte bine în cele 2-3 zile cât a durat evenimentul și că nu a deranjat-o deloc că a fost nevoită să stea foarte mult timp pe tocuri.

CANCAN.RO: De unde vine pasiunea ta pentru modă?

Maria Mihalache: Păi am câștigat un fel de curs de modeling pe care l-am urmat, am o postură corectă să merg pe tocuri, să mă machiez și am tot fost invitată la prezentări de modă.

CANCAN.RO: Tu îmbini sportul cu moda. Te-ai gândit să renunți la sport pentru modă?

Maria Mihalache: Nu, niciodată! Mereu a fost în prim-plan sportul și apoi modeling-ul, dacă am timp.

CANCAN.RO: : Dar are șanse mai mari să devină fotomodel un sportiv sau o sportivă comparativ cu altcineva care nu practică sportul?

Maria Mihalache: Nu, nici vorbă! Nu prea sunt sportivi care practică modeling-ul.

CANCAN.RO: În afară de modă ce alte pasiuni mai ai?

Maria Mihalache: Nu mă pasionează neapărat altceva. Îmi place să citesc, îmi place să fac și alte sporturi, cum ar fi ping-pong, tenis, dar pasiunea principală este modeling-ul.

Iubitul Mariei este tot sportiv de performanță

CANCAN.RO: Ce anume citești, ce cărți preferi?

Maria Mihalache: Păi, de dezvoltare personală citesc mai mult.

CANCAN.RO: Ai fost pe stadion la meciul Rapid-CFR Cluj, ultimul joc pentru Cristi Săpunaru la echipa giuleșteană. Cât de important este un lider în sport?

Maria Mihalache: Eu nu practic un sport de echipă. La noi nu este cu un lider al grupului, al echipei, la noi este fiecare cu treaba lui.

CANCAN.RO: Ai un iubit în momentul de față?

Maria Mihalache: Da!

CANCAN.RO: Poți să spui de cât timp durează relația voastră și cine este iubitul tău?

Maria Mihalache: El este din Oradea, este tot sportiv de performanță. Ne-am cunoscut la Campionatele Europene și de aproximativ 3 ani suntem împreună. Pe iubitul meu îl cheamă Cristian Nemeș, nu e un secret. S-a născut la Oradea și este legitimat la CS Farul Constanța.

Maria Mihalache visează încă de pe acum la o calificare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, care vor avea loc în anul 2028.

În atletism, România a câștigat, în istoria Jocurilor Olimpice, nu mai puțin de treizeci și cinci de medalii, dintre care unsprezece de aur. Două dintre acestea au fost cucerite de Iolanda Balaș, în proba de săritură în înălțime, la Roma și Tokyo, în 1960, respectiv 1964.

