BANC | „Aduci și tu niște cadouri de Paște, când vii din Italia?”

Iată ce ți-am pregătit.

-Aduci şi tu nişte cadouri la rude din Italia când vii de Paşte? Hai, că tu eşti plecat, ai bani.

-Sunt plecat de 5 ani. În primul an nu am avut unde să dorm. Săream gardul la o grădiniţă şi dormeam în căsuţele de joacă. În al doilea an, am dormit într-o gheretă, în al treilea şi al patrulea, într-o garsonieră la comun, cu doi români şi trei polonezi, iar acum stau singur, dar fac naveta două ore.

-Ok, înţeleg, eşti nedormit rău, de aia eşti nervos.