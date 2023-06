BANC | ”Am deschis televizorul și nu mai prindeam niciun post”

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc tare amuzant. Dacă vreți să râdeți cu gura până la urechi, atunci trebuie să vedeți o conversație tare haioasă. Spor la râs și voie bună!

-După ce am deschis televizorul și am văzut că nu mai prindem niciun post am văzut că este tăiat cablul care intră în reciver. Îmi poți explica de ce este tăiat?

-Am mâncat eu o bucată din el că mi-a zis doctorul că am lipsă de fibră.

-Băi, tâmpitule, aia e fibră optică.

-Adică e bună și pentru vedere, nu?

Vezi și: BANC | DISCUȚIE NOAPTEA ÎNTRE 3 VRĂJITORI: UN ENGLEZ, UN FRANCEZ ȘI UN ROMÂN