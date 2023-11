BANC | Bubulina intră în casă și vede o albină

CANCAN. RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă și Bubulina au parte de o situație neprevăzută. Cum acționează cei doi atunci când în casa lor intră o albină.

Bubulina intră în casă și vede o albină. Disperată, strigă la soț:

– Bulă, avem vreun spray să omor albina asta?

– Este unul sub chiuvetă, dar cred că este pentru furnici.

– Adu-l încoace, nu contează, că nu îi arăt eticheta.

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Profesoara este în fatța clasei și scrie un exercițiu la tabla. Bulă țipă:

– Domnisoara, aveti par sub brat!

Infuriata profesoara îl trimite pe Bulă acasă pentru

restul zilei.

A doua zi, profesoara împinge scaunul de la catedra cu brațul

stâng și Bulă strigă:

– Domnișoară, aveți păr și sub celălalt braț!

Acum Bulă este trimis acasă pentru tot restul săptămânii.

Luni, doamna profesoară scapă creta.

Când o ridică, îl aude pe Bulă:

-Vă pup pe toți! Ne revedem după sărbători…!

Bulă primește temă să facă o propoziție cu expresia: ”mama e numai una”

La scoală, profesoara lui Bulă dă clasei să facă, drept temă, o propoziție cu expresia:„mama e numai una”.

Următoarea zi la școală profesoara îi întreabă pe colegii lui Bula ce propoziții au făcut cu „mama e numai una”:

-Ionel, tu ce ai scris?

-Pai, când am fost bolnav mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

-Bravo! Dar tu Georgele, ce ai scris?

-Când nu știam să fac un exercițiu la matematică mama m-a ajutat, mama e numai una.

-Excelent!

În sfârșit a venit și rândul lui Bulă.

-Și tu Bulă ce ai scris?

-Pai eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame și am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a zis că sunt doua chiftele în frigider, am deschis frigiderul și am strigat: Mama e numai una!

Bulă la ora de biologie

Bulă la ora de biologie.

– Bulă, ce se întâmplă dacă îți tai o ureche?

– Nu mai aud cu ea.

-Foarte bine. Și dacă o tai și pe cealaltă?

– Orbesc!

Profa: Cum să orbești Bulă?

Bulă: – Simplu: îmi cade căciula pe ochi.