BANC | „Bubulino, când ți-ai dat seama că Bulă e beat?”

– Bubulino, când anume ți-ai dat seama că Bulă este beat?

– La ora 2:30 noaptea, exact în momentul în care mi-a trimis un SMS de pe numărul lui, în care mi-a scris: „Bubulino, sună-mă urgent, că nu-mi găsesc telefonul!”

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Pentru că Bulă este personajul fictiv iubit de toți românii, noi îți punem la dispoziție alte glume cu el.

„Șeful spune un banc. După cum era de așteptat, toți angajații râd în hohote. Ei bine, nu chiar toți. Toți, cu excepția unuia.

– Bulă, tu de ce nu râzi?! Nu ți-a plăcut bancul meu?!

– Șefu’, să vedeți, nu are rost. Eu oricum am decis ca mâine să-mi dau demisia”.

Examen la școala de șoferi

„Bulă dă examen la școala de șoferi. Intră în mașină și, după doar o secundă, examinatorul îi spune:

– Bună ziua, ați picat examenul!

– Cum așa, domnule polițist? Nici nu am apucat să pornesc mașina! Cu ce am greșit?!

– Domnule Bulă, ați urcat pe bancheta din spate!”

Bulă vrea să-și cumpere covor

„Bulă vrea să-și cumpere covor. Intră în magazin și întreabă vânzătoarea:

– Dragă domnișoară, aș vrea un covor.

– De care, domnule Bulă?

– Unul rezistent, care să se murdărească mai greu.

– Am înțeles. Câți copii aveți, domnule Bulă?

– Am 7 copii.

– În acest caz, vă recomand să asfaltați”.

Bulă și Bubulina

„Bulă îi spune nevestei:

– Bubulino, calcă-mi și mie cămașa, că am ședință importantă astăzi!

– Bulă, tu te duci la femei!

– Nu, draga mea! Am o ședință foarte importantă și am nevoie să fiu aranjat. Te rog, pregătește-mi și cravata!

– Bulă, tu chiar te duci la femei!

– Nuuu, Bubulino! Te rog adu-mi și parfumul ăla șmecher!

– Aaa, e clar! Chiar te duci la femei, la cum te aranjezi.

– Nu, promit!

Se întoarce Bulă beat, la ora 4:00 dimineața. O trezește pe Bubulina și îi spune:

– Bubulino, să-ți zic ceva! Ai cobit!”„Bulă îi spune nevestei:

