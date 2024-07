BANC | Bulă ajunge acasă, de la școală: „Tată, am luat 4 la matematică”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze în această zi, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Știm că Bulă se numără printre personajele voastre favorite din glumele românești, așa că vă prezentăm o discuție hilară dintre el și tatăl său. Vei râde cu lacrimi!

Iată bancul zilei de marți:

Bulă ajunge acasă, de la școală:

– Tată, am luat 4 la matematică!

– Ești pedepsit pentru o săptămână!

Peste o săptămână:

– Tată, am luat 4 la limba română.

– Bulă, ești pedepsit pentru o săptămână.

Trece și această săptămână și Bulă ajunge fericit, în sfârșit, acasă:

– Tată, am o veste bună! Am luat nota 10 la muzică!

– Ești pedepsit pentru două săptămâni.

– De ce, tată? Am luat 10!

– Bulă, după ce că rămâi corigent la matematică și română, ție îți arde de cântat.

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Pentru o porție gratuită de râs, noi îți prezentăm o serie de glume cu Bulă!

Profesoara de limba română îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, ce este „ou”?

– Substantiv, doamna profesoară.

– Bravo! Dar ce număr?

– Singular, doamna profesoară.

– Foarte bine, Bulă! Și ce gen?

– Doamna profesoară, nu pot răspunde la această întrebare.

– De ce, Bulă?

– Pentru că nu știu încă dacă din el va ieși o găină sau un cocoș.

Bulă merge la preot să se spovedească:

– Părinte, am păcătuit…

– Cu cine, fiule?

– Ştii părinte, nu pot să-ţi spun, îmi este foarte greu…

– Cu femeia primarului?

– Nu…

– Cu femeia veterinarului?

– Nu părinte…

– Dar cu cine?

– Părinte, nu cred că sunt încă pregătit să mă spovedesc, voi veni în altă zi…

Ieşind de la spovedanie, Bulă se întalneşte cu un prieten care-l întreabă mirat:

– Ce ai făcut la spovedanie?

– Ce să fac, Ștrulă, am luat nişte adrese utile…

Bunica lui Bulă împlineşte 80 de ani. Nepotul îi spune bunicii:

– Bunico, astăzi, pentru aniversarea ta, am două veşti: una bună şi una rea.

– Care e vestea bună, Bulă?

– Am angajat trei dansatori de striptease pentru a anima petrecerea.

– Ehe, foarte bine, nepoate. Şi vestea proastă care e?

– Bunico, țin să te anunț că toți trei au vârsta matale…

Bulă și Bubulina se mută la bloc. Într-o zi, nevasta își roagă soțul:

– Bulă, te rog, repară și tu lumina în bucătărie!

– Da’ ce, Bubulino, eu sunt electrician?!

A doua zi, soția îl roagă să repare robinetul. La fel de plictisit, Bulă răspunde:

– Da’ ce, Bubulino, eu sunt instalator?!

După o luna de „lucrări” refuzate, Bulă se întoarce de la serviciu și găsește totul reparat. Mirat, își întreabă soția:

– Cine te-a ajutat, Bubulino?

– Vecinul!

– Contra cost?

– Ei, nu. Mi-a cerut ca, în schimb, fie să îi gătesc, fie să o fac cu el.

– Cum?! Și ce i-ai gătit?

– Da’ ce, Bulă, eu sunt bucătăreasă?!