Un altfel de înfrumusețare! Bianca Drăgușanu a mers iar la estetician! A ales să își scoată…

Bianca Drăgușanu nu își ia pauză de la vizitele la medicul estetician, dar de această dată, blondina a surprins pe toată lumea. Nu pentru că a mai adăugat ceva, ci pentru că a ales să scoată. Vedeta a bifat o nouă intervenție și, ca de obicei, a împărtășit totul cu fanii săi din mediul online. La ce procedură a apelat de această dată?

Nu este un secret pentru nimeni că Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai asumate vedete din România atunci când vine vorba despre operațiile estetice. A recunoscut mereu deschis că își dorește să fie în „cea mai bună variantă a ei” și a spus clar că nu are de gând să se oprească prea curând. Recent, vedeta a ajuns din nou pe mâna medicului estetician, însă nu pentru o transformare spectaculoasă, ci pentru o mică, dar importantă corecție.

De data aceasta, Bianca Drăgușanu a optat pentru o intervenție simplă, dar important pentru imaginea ei: îndepărtarea unor alunițe considerate inestetice. Mereu deschisă cu fanii, fosta asistentă TV s-a filmat în cabinetul medicului și a explicat clar ce se întâmplă.

Chiar dacă procedura a fost una minoră, Bianca Drăgușanu a demonstrat din nou că pentru ea fiecare detaliu contează și că estetica nu înseamnă doar schimbări majore, ci și corecturi subtile care contribuie la look-ul ei, care își dorește să fie impecabil.

Cu toate acestea, nu toate vizitele la estetician au fost la fel de ușoare pentru Bianca Drăgușanu. Una dintre cele mai complicate intervenții alea sale a avut loc chiar la începutul anului 2024 și a fost o adevărată provocare pentru vedetă. După ce a apărut cu o cagulă pe față și a atras toate privirile pe stradă, blondina a dezvăluit că a suferit un lifting facial, care i-a lăsat urme fizice și emoționale.

„La ultima intervenție pe care am făcut-o, am avut sechele vreo două săptămâni. Am fost semiparalizată pe partea dreaptă a corpului. Îmi târam piciorul după mine, pentru că nu puteam să-l mișc.

A durat 11 ore anestezia generală și operația în sine. Nu știu de ce a durat atât de mult. Trebuia să îți miște, cumva, picioarele pe masa de operație și toată lumea era agitată cu ce se întâmpla și eu am rămas semiparalizată așa două săptămâni.

Nu puteam să deschid un ochi, unul mai puțin decât celălalt, mâna era amorțită, piciorul îl târam după mine, am zis: «Gata, nu mă mai repar»”, a povestit Bianca Drăgușanu, în cadrul unui podcast.