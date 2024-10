BANC | „Bulă, am auzit că te-ai apucat de dietă cu ouă”

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros cu Bulă, personajul preferat al românilor. Acesta se apucă de o dietă strictă, însă nu o să vă vină să credeți care sunt, de fapt, regulile. Spor la citit și voie bună!

– Bulă, am auzit că te-ai apucat de dietă cu ouă. Cum merge?

– Foarte bine, mulțumesc de întrebare. Azi dimineață, de exemplu, am mâncat 3 ouă.

– Fierte sau ochiuri?

– Kinder.

Pentru cei care au poftă de râs, distracția nu se termină aici! Mai jos, am pregătit două bancuri bonus cu Bulă. Spor la citit în continuare!

Bulă se duce la doctorul de familie

– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…

– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…

– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.

– Da, asta chiar este o mare problemă.

– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!

– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.

Bulă și cele trei obiceiuri extra-conjugale

După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții:

– Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume!

– Ok, Bulă. Care sunt?

– În fiecare seară de joi, mă duc să văd meciul cu băieții, că joacă FCSB în Europa League. Nu contează, ninge, plouă, eu mă duc să văd meciul. Ai înțeles?

– Am înțeles, Bulă!

– În fiecate vineri seară, eu joc poker cu băieții! Nu mă interesează că este sărbătoare, că avem invitați, eu sunt cu băieții la poker! Ai înțeles?

– Am înțeles!

– Și al treilea. În fiecare duminică dimineață, mă duc cu băieții la pescuit! Nu mă interesează că ninge, ca plouă, ca e ziua ta, eu plec la pescuit! Ai înțeles?

– Da, Bulă, am înțeles!

– Bine, Bubulino, mă bucur. Dar tu ai vreun obicei despre care ar trebui să-l știu?

– Da, Bulă, unul singur. Eu în fiecare zi, la ora 10 seara, fac dragoste! Este soțul acasă, nu e soțul acasă, nu mă interesează! Eu fac dragoste. Ai înțeles?

