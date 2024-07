BANC | „Bulă, am câștigat o croazieră în jurul lumii”

O nouă zi, o nouă glumă bună care să-ți aducă zâmbetul pe buze! Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc amuzant cu Bulă, personajul tău preferat din glumele românești. Conversația hilară dintre el și Ștrulă, legată de o croazieră în jurul lumii. Ești pregătit să râzi cu lacrimi? Hai să dăm drumul distracției!

Iată bancul de astăzi:

„- Bulă, am câștigat o croazieră în jurul lumii.

– Ești sigur, Ștrulă? Să nu fie vreo escrocherie.

– Nu este!

– Dacă zici tu.. Dar unde este îmbarcarea?

– Mare noroc am avut. Este chiar aici, în Petroșani”.

CITEȘTE ȘI: BANC | „BULĂ, DESCRIE DRAGOSTEA PE CARE O SIMȚI PENTRU MINE!”

CITEȘTE ȘI: BANC | UN EVADAT SE ÎNTOARCE SEARA ÎNAPOI ÎN ÎNCHISOARE

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Vei râde cu gura până la urechi! Noi îți punem la dispoziție și alte bancuri cu Bulă:

Spovedania lui Bulă

Bulă se duce la spovedanie.

– Părinte, am păcătuit cu gândul.

– Ce ai făcut, Bulă?

– Am fost aseară la o petrecere și am întâlnit o fata frumoasă tare. O voce îmi zicea: „Fă-o, nu fi fraier”. Altă voce: „Nu o face, ai acasă nevastă și copil”.

– Și ce au făcut, fiule?

– Păi, nimic. Dar am păcătuit cu gândul. Care e pedeapsa?

– Bulă, trebuie să te duci acasă și să bei 3 găleți de apă pe zi, timp de o săptămână.

– De ce 3 găleți, părinte?

– Pentru că atâtea bea un bou!

Bulă, la cârciumă

Bulă este cu mai mulți prieteni la cârciumă. Prietenii se laudă cu ultimele aventuri:

– Eu am fost aseară cu una. Și i-am tras 4 numere tari.

– Și ce a zis aia dimineață?

– Că sunt cel mai tare bărbat din lume.

– Asta nu e nimic. Eu am dat 5 numere aseară.

– Și ce a zis aia dimineață?

– Vă închipuiți…

– Dar tu Bulă, n-ai fost cu niciuna?

– Ba da!

– Și câte numere i-ai dat?

– Unul singur.

– Aaaaaa! Și ce a zis aia dimineață?

– Nu te opri!

Bulă își sună vecinul plecat în Germania:

– Vecine, cum e pe-acolo, cu ce te ocupi ?

– Păi să vezi, Bulă. Mă trezesc pe la 10, îmi beau cafeluța, după care ies la cules de bani de pe străzi. Pe la 12 mă întorc înapoi, mănânc și toată după-masa mă uit la televizor. A doua zi o iau de la capăt.

Când aude, Bulă vinde casă, mașina, tot ce avea și pleacă în Germania. Imediat cum iese din aeroportul din Munchen, vede pe jos o bancnotă de 50 de euro. Se uită la ea și zice :

– Dar ce, sunt prost să mă apuc de lucru din prima zi?