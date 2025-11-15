BANC | Bulă își cheamă nevasta, amanta și vecina

Ziua bună se cunoaște de dimineața! CANCAN.ro vă aduce un nou banc amuzant, care promite să vă dea un start plin de voie bună acestei zile de weekend. Azi, protagonistul este celebrul Bulă, care are dificultăți în viață. Anunțul făcut soției, amantei și vecinei sigur te va face să râzi!

Bulă își cheamă nevasta, amanta și vecina și le spune:

– Fetelor, să vă spun de ce ne-am adunat toți aici. Vă anunț că vin vremuri grele și, din păcate, vor fi disponibilizări.

Înainte să se întoarcă din delegație, bărbatul nu a telefonat șotiei cum făcea de obicei pentru că nu voia să cheltuiască zece lei.

Ajunge acasă, intră și când se duce în dormitor o găsește pe soție dormind în brațele unui necunoscut. Omul, fără să-i deranjeze, și-a luat valiza și a plecat. S-a așezat pe o bancă de vis-a-vis, și-a aprins o țigară și după ce a fumat-o s-a îndreptat îngândurat spre cel mai apropiat telefon, a scos zece lei și a sunat acasă: