BANC | Bulă își cheamă nevasta, amanta și vecina

Ziua bună se cunoaște de dimineața! CANCAN.ro vă aduce un nou banc amuzant, care promite să vă dea un start plin de voie bună acestei zile de weekend. Azi, protagonistul este celebrul Bulă, care are dificultăți în viață. Anunțul făcut soției, amantei și vecinei sigur te va face să râzi!
Bulă își cheamă nevasta, amanta și vecina și le spune:
– Fetelor, să vă spun de ce ne-am adunat toți aici. Vă anunț că vin vremuri grele și, din păcate, vor fi disponibilizări.
Înainte să se întoarcă din delegație, bărbatul nu a telefonat șotiei cum făcea de obicei pentru că nu voia să cheltuiască zece lei.
Ajunge acasă, intră și când se duce în dormitor o găsește pe soție dormind în brațele unui necunoscut. Omul, fără să-i deranjeze, și-a luat valiza și a plecat. S-a așezat pe o bancă de vis-a-vis, și-a aprins o țigară și după ce a fumat-o s-a îndreptat îngândurat spre cel mai apropiat telefon, a scos zece lei și a sunat acasă:
– Iubita, te sun din gară și voi ajunge cam într-o oră, hai că vorbim când ne vedem, te pup!
Când s-a întors acasă a găsit cada pregătită cu apă fierbinte, plină de spumante, halatul și prosoapele de baie pregătite, mâncarea aburindă pe masă cu vinul preferat. A privit și s-a gândit:
– Decât să pierd toate astea, mai bine pierd zece lei.
– Aveți mămăligă? întreabă gâsca.
– Nu, răspunde barmanul.
– Sigur?
– Nu, nu avem, n-auzi…!?
– Sigur, sigur?
– Dacă mai întrebi o dată, iau un cui și un ciocan și-ți prind ciocul de tejghea!
– Aveți cuie?
– Nu.
– Dar mămăligă?
Un puști vede un cetățean ieșind dintr-un bordel și se ia după el.
– Nene, am văzut de unde ai ieșit!
– Mă copile, ia de aici un ban și lasă-mă-n pace!
Puștiul îl urmărește până acasă:
– Acum știu și unde stai!
– Mă drace, mai ia de la nenea un ban, dar uită tot, da?
Puștiul pleacă acasă, însă mama sa îl surprinde numărându-și banii. Întrebat despre proveniența lor, puștiul recunoaște, iar mama îl pune să se spovedească. Copilul merge a doua zi la biserică și, când să-i pună preotul patrafirul pe cap, puștiul zice:
– Nene, acum știu și unde lucrezi!