BANC | Bulă se duce la psiholog: „Care e problema ta, tinere?”

Dragi cititori, CANCAN.RO v-a pregătit un banc savuros pentru a vă aduce voie bună în acest weekend. Bulă, personajul preferat al românilor, se confruntă cu o nouă problemă! Spor la citit!

Bulă se duce la psiholog.

– Care e problema ta, tinere?

– Vedeți, visez de 2 săptămâni găini care joacă fotbal. Vreau să scap de aceste vise.

– Bulă, ia acum aceste pastile și își garantez că scapi de problemă.

– Doctore, pot să le iau mâine?

– De ce, Bulă?

– Păi, vedeți, azi este finala și nu vreau să o pierd!

Mai jos, am pregătit o selecție de bancuri bonus cu Bulă. Spor la citit în continuare!

Bulă a păcătuit

Bulă se duce la spovedanie.

– Părinte, am păcătuit cu gândul.

– Ce ai făcut, Bulă?

– Am fost aseară la o petrecere și am întâlnit o fata frumoasă tare. O voce îmi zicea: „Fă-o, nu fi fraier”. Altă voce: „Nu o face, ai acasă nevastă și copil”.

– Și ce au făcut, fiule?

– Păi, nimic. Dar am păcătuit cu gândul. Care e pedeapsa?

– Bulă, trebuie să te duci acasă și să bei 3 găleți de apă pe zi, timp de o săptămână.

– De ce 3 găleți, părinte?

– Pentru că atâtea bea un bou!

Bulă ajunge beat acasă

Bulă ajunge acasă beat și îi zice nevestei:

– Bubulino, trage perdelele, stinge lumina și treci în pat, iute!

– Dar, Bulă, am multă treabă.

– Am zis acum!

Se conformează femeia, se suie și Bulă în pat, trage plapuma și îi spune:

– Bubulino, să-ți arăt ce ceas fosforescent mi-am luat!

Norocul lui Bulă

Bulă era foarte norocos şi câştiga la orice joc: loto, bingo, pariuri sportive, loz în plic. Sătul de atâta noroc, merge la biserică şi se roagă:

– Doamne, fă să mai câştige şi alţii şi să pierd şi eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude şi-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorinţa. Și, drept compensare, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soţie pe Miss India. Bulă n-are de ales, o ia cu el acasă în speranţa că aceasta îi va aduce totuşi un mic ghinion. Trec câteva luni şi, într-o seară, îi spune soţiei:

– Draga mea, eşti senzațională ca nevastă, dar am şi eu o mică nemulţumire: semnul tău de pe frunte mi-ar plăcea să-l dai jos!

Soţia este de acord dar îl roagă pe el să-l desprindă. Şi ce vede Bulă sub el un mesaj cu 9 litere mici, mici, mici:

– Aţi câstigat un Lamborghini şi un milion de euro!

