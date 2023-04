BANC | „Când soțul meu a adormit, am decis să-i umblu în telefon”

La final de săptămână CANCAN.RO vă aduce în atenție un nou banc amuzant. Astfel, puteți să vă pregătiți pentru weekend cu zâmbetul pe buze. Citiți în continuare cum un bărbat își păcălește soția cu poreclele atribuite numerelor din agenda telefonului său.

Bancul zilei vă dezvăluie cum un bărbat își păcălește propria soție cu ingeniozitatea numelor pe care le-a atribuit anumitor numere de telefon din agenda personală. Soția, care inițial nu a crezut în fidelitatea soțului ei, a fost ulterior impresionată de corectitudinea aparentă a acestuia. La final va avea însă parte de o mare surpriză!

Cum s-a terminat totul citiți în continuare.

Dacă ți-a plăcut, amuză-i și pe prietenii tăi cu acest banc!

(NU RATA: BANCUL ZILEI | „Iubito, te-am înșelat!”)

Bancul cu Ion și Maria te face să râzi cu lacrimi

Acest banc vă redă discuția amuzantă dintre două personaje îndrăgite ale umorului românesc, Ion și Maria. Fiecare dintre cei doi încearcă să-și surprindă partenerul cu câte o veste. Ce a ieșit, citește în continuare!

Redăm discuția amuzantă dintre Maria și Ion:

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o gramadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…..

Ion și Maria în noaptea nunții. Nu o să te oprești din râs!

Un alt banc amuzant cu Ion și Maria este cel în care cei doi petrec noaptea nunții împreună. Ce a ieșit citiți în continuare.

Ion şi Maria în noaptea nunţii. Maria stătea în pat, într-o ţinută sexy, şi îl aştepta pe Ion, care se uita pe fereastră. Aşteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, mă Ioane, ce faci acolo?

– Stai, fă, că vin acu!

Încă o jumate de oră şi Maria zice:

– Hai, mă Ioane, că te aştept! Sunt numai a ta! Ia-mă!

– Ho, fă, că vin acu, ce te grăbeşti aşa?

Peste încă o jumate de oră, Maria se duce la Ion, supărată:

– Hai, mă, ce naiba faci acolo?

Ion, îngîndurat, uitîndu-se în continuare pe fereastră, spune:

– Fă, Mario, avea dreptate tata că-i frumoasă noaptea nunţii!

(CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă și Bubulina sunt în pat și se pregătesc să treacă la „treabă”)