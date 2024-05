BANCUL ZILEI | 3 prieteni se laudă cu nevestele lor

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagoniștii de astăzi sunt trei prieteni, care se laudă cu soțiile lor. Deznodământul este hilar

Trei prieteni se laudă cu nevestele lor:

Primul: Eu am o nevastă ca o libelulă!

Al doilea: Nevastă-mea e ca o căprioară!

Al treilea stă, se gândește și după cinci minute zice: Păi, nici a mea nu prea seamănă a om!

Se spune că, într-un sat din România, trăia un țăran de 150 de ani

Se spune că, într-un sat din România, trăia un țăran de 150 de ani cu soția lui. Se duc ziariștii să-l vadă și mare le e surpriza când dau peste un om în putere

– Cum ai reușit, bade, să te menții așa de bine?

– Revoluția victorioasă din 1989…

– Lasă, bade, politica! Ce-ai mâncat, ce-ai băut?

– Păi, revoluția victorioasă din 1989…

– Lasă, bade, astea! Câte femei ai avut, câți copii ai făcut, ce-ai mâncat, ce-ai băut?

– Revoluția victorioasă din 1989…

– Ăsta e sonat! Hai să-l lăsăm să zică ce vrea!

– Revoluția victorioasă din 1989 a adus la noi în primărie un idiot care mi-a greșit data nașterii cu 100 de ani!

Alte bancuri amuzante

Bubulina ajunge acasă de la muncă, tunând și fulgerând:

– Bulă, m-ai înșelat cu vecina noastră!

– Care vecină, Bubulino?

– Vecina de la etajul 4!

– Cum poți să zici așa ceva?! Ai vreo dovadă?

– Da, am! Soțul ei poartă boxerii tăi!

Un țăran intră într-un bar de oraș cu un radio în mână, și doi tipi au hotărât să-i dea câte o băutură ca să-l convingă să dea radioul gratis. Merg lângă țăran și îl întreabă:

– Bună ziua, pot să vă comand ceva de băut?

– Desigur, mulțumesc băiete!

După ce țăranul a băut o halbă de bere, băieții îl întreabă:

– Cu cât vindeți radioul, nene?

– Cu 50 de lei.

Ăștia doi se gândesc să mai scadă prețul și îi mai aduc o bere.

– Cu cât vindeți radioul?

– Să fie 30 de lei!

– Acum cu cât îl vindeți? – îl întreabă tipii după ce i-au dat țuică.

– Îl dau pe 10 lei!

– Acum, pe cât îl dați? – întreabă, aducându-i vodcă.

– Am plănuit să vând radioul ca să am bani pentru băutură, dar cum am băut pe gratis, mai bine plec acasă.

