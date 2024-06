Cu ce probleme se confruntă Antonio Satîru din cauză că măsoară 2,20 metri. Cel mai înalt om din România a ajuns, la un moment dat, și pe patul de spital: „Am dat cu capul în…”

Celebrul magician Antonio Satîru a povestit, în cadrul podcast-ului Altceva, cu Adrian Artene, despre probleme cu care se confruntă din cauza înălțimii sale de 2,20 metri, un record în România. La 12 ani, purta 43 la picior, iar acum depășește mărimea 50. Totuși, cea mai mare bătaie de cap i-o dau pantalonii. Mai mult decât atât, acesta și-a amintit de momentul în care a ajuns pe patul de spital din cauza înălțimii sale.

Sâmbătă, 15 iunie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube ALTCEVA cu Adrian Artene, a avut premiera o nouă ediție a podcast-ului, în care invitat a fost Antonio Satîru. Printre altele, magicianul a vorbit despre problemele cu care se confruntă din cauza înălțimii.

Citește și: ANTONIO SATÎRU, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE DESPRE OPERAȚIA DE 12 ORE, ÎN PODCASTUL ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE: „AM FOST NĂSCUT A DOUA OARĂ” + „NU MĂ AȘTEPTAM SĂ MĂ TREZESC DE PE MASA DE OPERAȚIE”

Invitat în podcast-ul Altceva, moderat de Adrian Artene, Antonio Satîru a povestit cu ce dificultăți se confruntă din cauza înălțimii sale record de 2,20 metri. Cel mai înalt om din România a mărturisit că este la ordinea zilei să se lovească de lucruri cu capul.

Totuși, la un moment dat, a suferit o lovitură mai dură. La acea vreme, colabora cu Loredana Groza și mergea la concerte, alături de ea, pentru a face numere de magie. După unul dintre spectacole, a dat cu capul într-o schelă metalică, la ieșirea de pe scenă. Atunci, a ajuns direct la spital.

„Locuiesc în casa mea de mai bine de 10 ani și încă dau cu capul în chestii. Mai am tocuri la ușă. Am cucuie la greu. Cea mai gravă lovitură pe care am avut-o cu capul a fost într-un concert, pe vremea când colaboram cu Loredana Groza.

Era undeva la Cluj sau Timișoara. Erau zilele orașului, era scenă mare, în aer liber. În timpul concertului, intram de foarte multe ori pe lângă Loredana, făceam numere de magie.

Eu n-am observat, însă, că în timpul concertului, la un moment dat, băieții de la tehnic au lăsat o schemă metalică, puțin mai jos, undeva în spatele scenei, fix pe unde erau scările pe care coborai de pe scenă.

Și când am terminat ultimul număr de magie, am ieșit entuziasmat pentru că fusese un show spectaculos și când am dat să ies, am dat cu capul în schela aia metalică într-un hal de a trebuit să mă duc la urgențe, să mă coase. A fost o întreagă nebunie în seara aia.”, a povestit Antonio Satîru în cadrul podcast-ului ALTCEVA, cu Adrian Artene.