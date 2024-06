Cel mai înalt om din România rupe tăcerea: ce s-a întâmplat la iUmor + Motivul pentru care regretă că a fost acolo! Bendeac l-a dat pe spate: ”Eram mic și fraier, dar…”

Antonio Satîru, cel mai înalt om din România și magician de profesie, a dezvăluit, în podcastul ”Altceva cu Adrian Artene”, ce s-a întâmplat într-o ediție iUmor, atunci când el a fost invitat, dar nu a ieșit deloc bine. Spune că regretă, dar că acel eșec nu a influențat cariera lui.

Și mai spune că regretă, dintr-un anumit punct de vedere, participarea, dar în special că a ascultat de producători. „Eram mic și fraier. Am făcut ce mi-au zis producătorii și am picat într-o deziluzie”, a spus el.

Sfat de la Antonio: ”Nu faceți niciodată asta!”

Antonio, 30 de ani și 2,20 m înălțime, a răspuns prompt la întrebarea pe care Adrian Artene i-a ”aruncat-o”: ”ai fost, la un moment dat, la iUmor. Regreți că ai fost acolo?”

”Sincer, da, dar nu cred că din perspectiva pe care o cred oamenii. Regret, în perioada aceea când m-am dus la iUmor, unu la mână, pentru că eram mult mai mic atunci, aveam 21-22 de ani, și pentru că eram, cum s-ar zice, mic și fraier, s-a întâmplat o chestie de genul în care m-am dus și am cam făcut ce mi-au zis producătorii! E un sfat pe care o să-l dau tuturor: nu faceți niciodată asta! Nu întotdeauna producătorii unei emisiuni vor vrea binele vostru sau succesul vostru… Și de asta am picat în această deziluzie. OK, o să fie bine, pentru că așa mi-au zis producătorii. După care a ieșit caca-maca”, a dezvăluit Antonio.

”Te-ai gândit atunci să renunți?” A fost o a doua întrebare a lui Artene.

”De renunțat, niciodată! Nu pot să zic că s-a întâmplat ceva atât de scandalos încât să zic că vreau să renunț, dar a fost un impact negativ foarte semnificativ în urma acelei apariții. A trebuit să suport asta o perioadă de timp, până au uitat oamenii, deși, ce mi se părea ciudat, mergeam și mă recunoșteau unii că am fost la iUmor: `ce tare, ce tare!` Bă, tu sigur ai văzut număr? Confunzi pe cineva? Că ai zis că-i tare!”, a spus Satîru.

”După acel număr, toți jurații au fost contraziși de tine prin ceea ce a urmat!”, a punctat moderatului, iar răspunsul a curs rapid.

”Asta așa e, deși nu pot să zic că m-am ghidat vreodată după deciziile lor, în ciuda faptului că, uite, zilele astea tocmai ce am avut o colaborare cu Mihai Bendeac, fost jurat. Dar am trecut peste ce a fost atunci, am lucrat împreună, acum, la noul film pe care îl regizează, a fost foarte ok, a fost foarte bine. Așa că nu pot să zic că deciziile lor de atunci sau vorbele lor m-au impactat pe mine personal. Eu mi-am continuat drumul, pentru că știam că aia a fost doar o zi proastă. S-a întâmplat, ce să-i faci?! Nu pot să las, acum, o zi proastă să mă împiedice să fac nebunia mea”, a încheiat magicianul.

