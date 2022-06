BANC | ”Care este motivul divorțului?”

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă.

La divort:

– Motivul divortului?

– Neînțelegeri religioase.

– Adica?

– Pai eu sunt crestin, ea e Satana!

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

Femeia și bărbatul, în pat, după prima noapte de amor.

Stau amândoi intinși pe spate și se uită la plafon.

Ce gândește femeia:

„A fost oare bine? Oare l-am satisfăcut? Uite cum stă și se uită incruntat la tavan. Ce nu i-a plăcut oare? Să il intreb? Mai bine nu, o să zică că sunt o proastă. O să-l întreb totuși”.

– Auzi iubire?

– Hmmm?!!

„Nici nu-mi răspunde, doar mormăie, precis am făcut ceva aiurea. Oare nu i-au plăcut s*nii mei sau mi-a văzut celulita. Poate nu i-a plăcut culoarea lenjeriei. De ce nu se uită la mine, imi vine să plâng, mă simt umilită… dar cum să-i spun? Dacă deschid gura, mâine nu mai vine.” „Oare ce nu i-a placut? Poate oja asta maro, data viitoare mă dau cu rosu purpuriu, am auzit eu că majoritatea barbatilor sunt încântați de această culoare. Da, așa fac și-mi iau și un ruj la fel.

Auzi tu.. cum se uită încrâncenat la tavanul ala, sigur se abține greu să nu comenteze ceva urăcios. Sper că nu m-am făcut total de râs.

Ce n-aș da să știu ce gândește!

Ce gândește bărbatul:

„Cum naiba stă musca aia pe tavan cu capul in jos de o juma’ de oră? Că nu-mi dau seama!”

