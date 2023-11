BANC | „Ce faci, puiuț, mai ești supărată pe mine?”

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota zece. Redăm discuția haioasă între un bărbat și iubita lui. Spor la râs și voie bună!

-Ce faci puiuț, mai ești supărată pe mine?

-Ați accesat căsuța vocală a abonatului, lăsați mesaj după semnalul sonor.

-Pe bune? Ți-am scris pe messenger, nu te-am sunat.

-Bipppp.

Alte bancuri amuzante

La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă. Farmacistul o întreabă:

– Reţeta este pentru dvs.?

– Da.

– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.

– Ba da, mă fac să dorm liniştită.

– Cum aşa?

– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

”Vreau să te căsătorești cu o fată pe care o aleg eu”

Morris îi spune fiului său:

-Vreau să te căsătorești cu o fată pe care o aleg eu.

Fiul răspunde:

– Îmi pare rău, dar îmi voi alege singur mireasa.

– Bine, cum vrei, dar mă gândisem la fiica lui Bill Gates.

– Ok atunci, răspunsul meu este da.

Morris se duce apoi la Bill Gates și-i spune:

– Am găsit un soț pentru fiica ta.

Bill Gates:

– Fiica mea este prea tânără pentru a se căsători.

– Păcat. Tânărul este vicepreședinte la Banca Mondială.

– Ok atunci, răspunsul meu este da.

În final, Morris se duce la președintele Băncii Mondiale și îi spune:

– Cunosc un tânăr pe care-l recomand ca vicepreședinte al băncii.

Președintele:

– Dar sunt deja mai mulți vicepreședinți decât este necesar.

– Da, dar acest tânăr este ginerele lui Bill Gates.

– Ok atunci, răspunsul meu este da.

Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe

Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul… Se dă jos din pat și după o scurtă conversație se întoarce calmă.

– Cine era ?

– Oh, era Ion.

– Aoleo, atunci cred că ar fi mai bine să plec… A spus unde era ?

– Stai liniștit, este la bar și bea o bere cu tine.