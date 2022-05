BANC | Discuție între doi tipi: ”Mașina asta frumoasă e a ta?”

Banc. Vă aducem zâmbetul pe buze în această dimineața. Spor la râs!

– Mașina asta frumoasă e a ta?

– Așa și așa…

– Cum adică? E sau nu e?

– Păi, la coafor și cumpărături e a nevestei mele. La întâlniri și chefuri e a fiului meu. La service și benzinărie, da, e a mea.

Patru femei își petrec concediul împreună

Destrăbălare, aventuri, alcool.

Destrăbălare, aventuri, alcool.

În ultima zi, pe una o apucă remușcările și le spune celorlalte:

– Am să-i spun soțului meu tot ce am făcut!

Reacțiile celorlalte:

Prima:

– Ce fraieră!

A doua:

– Cât curaj!

A treia:

– Ce memorie!

Soțul, soția și o tânără atrăgătoare iau împreună liftul

Deodată, tânăra se întoarce brusc și îl plesnește pe bărbat:

Deodată, tânăra se întoarce brusc și îl plesnește pe bărbat:

– Nu ți-e rușine, porcule, în fața soției?!?

Liftul se oprește, tânăra iese.

Soțul, palid, încearcă să-i explice nevestei:

– Maria, îți jur …

– Știu. Eu am mângaiat-o!

Tipul care își invită iubita la sală

– Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine?

– Îţi par grasă?

– Dacă nu vrei să mergi, nu mergi!

– Acum sunt şi leneşă?

– Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic!

– Acum sunt şi isterică, nu?

– Nu am spus asta!

– Aha, deci sunt şi mincinoasă…

– Ok. Nu mergi!

– Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur?

