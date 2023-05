BANC | În Groenlanda, doi eschimoși discută: „Nevastă-mea a lipsit azi-noapte din iglu”

E duminică, așa că trebuie să fie distracție! Și cum o putem face mai bine, dacă nu cu o glumă sau un banc haios? Așadar, dragi cititori, CANCAN.RO vă pune zilnic la dispoziție cele mai amuzante bancuri care să vă descrețească frunțile.

Protagoniștii povestioarei caraghioase de astăzi sunt doi eschimoși ce se află la pescuit, în Groenlanda. Dialogul dintre cei doi te va face să râzi în hohote!

În Groenlanda, doi eschimoși, la pescuit:

-Te văd amărât… ce ai?

-Nevastă-mea a lipsit azi-noapte din iglu…

-Când s-a întâmplat?

-În noaptea dintre 1 octombrie și 31 martie…

Alte bancuri amuzante

Pentru ca porția de râs să fie și mai copioasă, vă prezentăm în continuare alte câteva bancuri.

O femeie e oprită în trafic de un polițist:

– Ați depășit viteza legală. Permisul, vă rog!

– Vi l-aș da, numai că nu am! Mi-a fost luat definitiv pentru conducere repetată în stare de ebrietate…

– Îmi arătați, vă rog, actele mașinii, atunci?

– Nu e a mea, am furat această mașină după ce am ucis proprietarul… am cadavrul în portbagaj.

În acel moment polițistul scoate pistolul, se retrage încet spre mașina sa și cere ajutoare prin radio. În cinci minute sosesc cinci mașini de poliție. Un ofițer superior se apropie cu pistolul pregătit:

– Doamnă, vă rog să ieșiți încet din mașină!

Femeia iese foarte calmă din automobil.

– S-a întâmplat ceva, domnule?

– Am fost informat că ați furat mașina și că l-ați ucis pe proprietar.

– Poftiiim? Ce-am făcuuut?!

– Vă rog să deschideți portbagajul!

Femeia deschide portbagajul, care era gol.

– Doamnă, aveți permis? Și a cui e mașina?

– A mea! Uitați actele mașinii și permisul!

– Vă cer scuze. Colegul meu mi-a spus că nu aveți permis, că ați fura mașina și ați ucis proprietarul.

– Doamne, câte minciuni! Sunt convinsă că acum o să vă mintă și că mergeam cu viteză.

Un poliţist se urcă în autobuz şi compostează un bilet, după care încă unul. Un cetăţean îl vede şi-l întreabă:

– De ce aţi taxat două bilete?

Poliţistul răspunde:

– Păi dacă pierd unul, îl am pe al doilea!

– Şi dacă le pierzi pe amândouă?

– Am abonament!