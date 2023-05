BANC | O femeie e oprită în trafic de un polițist: „Permisul, vă rog!”

Ziua nu trebuie să treacă fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonista de astăzi este o doamnă ce este oprită în trafic pentru că a condus cu viteză. Aceasta găsește o metodă inedită de a scăpa de pedeapsă, iar deznodământul este hilar.

O femeie e oprită în trafic de un polițist:

– Ați depășit viteza legală. Permisul, vă rog!

– Vi l-aș da, numai că nu am! Mi-a fost luat definitiv pentru conducere repetată în stare de ebrietate…

– Îmi arătați, vă rog, actele mașinii, atunci?

– Nu e a mea, am furat această mașină după ce am ucis proprietarul… am cadavrul în portbagaj.

În acel moment polițistul scoate pistolul, se retrage încet spre mașina sa și cere ajutoare prin radio. În cinci minute sosesc cinci mașini de poliție. Un ofițer superior se apropie cu pistolul pregătit:

– Doamnă, vă rog să ieșiți încet din mașină!

Femeia iese foarte calmă din automobil.

– S-a întâmplat ceva, domnule?

– Am fost informat că ați furat mașina și că l-ați ucis pe proprietar.

– Poftiiim? Ce-am făcuuut?!

– Vă rog să deschideți portbagajul!

Femeia deschide portbagajul, care era gol.

– Doamnă, aveți permis? Și a cui e mașina?

– A mea! Uitați actele mașinii și permisul!

– Vă cer scuze. Colegul meu mi-a spus că nu aveți permis, că ați fura mașina și ați ucis proprietarul.

– Doamne, câte minciuni! Sunt convinsă că acum o să vă mintă și că mergeam cu viteză…

Niște poliţişti mergeau cu o maşină de poliţie. Se opresc la o intersecţie şi se dau jos din maşină. Constată că au lăsat cheile în maşină şi că s-au blocat uşile. Îl văd pe un tânăr care ştergea parbrize.

– Puştiulică, cum deschid uşa, că voi le aveţi cu astea?

– Păi trageţi aşa de uşă!

Trage puştiul, însă nu merge.

– Încercaţi cu o sârmă, că vă este puţin geamul deschis, faceţi un rotund băgaţi pe siguranţă şi trageţi.

– Bine, zice poliţistul.

Mai trece ceva vreme şi trece un om pe lângă puşti, râzând în hohote, la care puştiul îl întreabă de ce râde. Omul îi răspunde că la o intersecţie este un poliţist care încearcă să deschidă uşa cu o sârmă.

– Şi ce e rău în asta, că eu l-am învăţat?

– Păi în interiorul maşinii este un alt poliţist care îl dirijează: «mai la stânga, mai la dreapta şi acum trage».

Un cetăţean traversează strada pe roşu. N-apucă bine să pună piciorul pe trotuar că se aude fluierul unui poliţist.

– Domnule, dar n-aţi văzut că e roşu? De ce aţi traversat? Trebuie să vă dau o amendă!

– Domnule poliţist, nu întelegeţi. Eu sunt daltonist.

– Ei şi ce, acolo la voi în Daltonia, nu există semafoare?

Un poliţist se urcă în autobuz şi compostează un bilet, după care încă unul. Un cetăţean îl vede şi-l întreabă:

– De ce aţi taxat două bilete?

Poliţistul răspunde:

– Păi dacă pierd unul, îl am pe al doilea!

– Şi dacă le pierzi pe amândouă?

– Am abonament!

