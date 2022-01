BANC | Soțul : “Intru în casă și-mi văd femeia în pielea goală pe pat, geamul deschis”

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi:

La tribunal:

– Sotul : “Intru in casa si-mi vad femeia in pielea goala pe pat, geamul deschis. Ma uit pe geam si vad pe unul in chiloti, alergand. Iau noptiera si arunc dupa el”.

– Sotia : “Era cald. M-am dezbracat, am deschis geamul,vad cum intra dobitocul asta pe usa si fara sa zica ceva, arunca cu noptiera pe geam”.

– Victima : “Eu sunt sportiv. Alerg in fiecare zi pe acel traseu. Intorc capul si vad cum zboara o noptiera spre mine…”.

– Martorul : “Eu nici nu stiu ce caut aici !!! Stateam linistit in noptiera……”