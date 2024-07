BANC | Un român încearcă să agațe o străină pe Facebook

Dragi cititori, vrem să vă aducem zâmbetul pe buze în această zi de marți, așa că vă punem la dispoziție un banc amuzant. Discuția hilară dintre un român și o „străină”, când încearcă s-o agațe pe Facebook. Convorbirea lor a stârnit hohote de râs pe internet. Hai să dăm drumul distracției!

Iată bancul acestei zile:

„Un român încearcă să agațe o străină pe Facebook.

– Hello!

– Hello!

– Where are you from?

– France!

– Du-te, tu, că nu te cred!

– Pe bune, mă!”

Alte bancuri amuzante

Știm cât de mult îți plac bancurile puse la dispoziție zilnic de CANCAN.RO, așa că vă prezentăm și-n această zi mai multe glume. Vei râde cu lacrimi!

Maria i se confesează lui Ion

„Aflată la o vârstă înaintată, Maria i se confesează lui Ion:

– Ioane, trebuie să îți mărturisesc un secret…

Vasilică, copilul nostru, nu e al tău…

– Dar cu cine l-ai făcut?

– Cu flăcăul ală tânăr care a stat în gazdă la noi câteva săptămâni.

– Păi și cum de s-a întâmplat așa ceva?

– I-am dat bani, Ioane.

– Și de unde ai avut tu bani, femeie?

– I-am luat din buzunar de la tine…

– Păi și atunci de ce zici că nu-i al meu?”.

Cred că mă înșală iubita

„Salut Bogdan,

Scuze că îți trimit e-mail-ul ăsta chiar în concediul tău, dar trebuie să mă ajuți cu un sfat, nu am pe altcineva cu cine să vorbesc. Cred că mă înșală iubita. Semnele sunt cele clasice: iese seara târziu, când o întreb cu cine îmi răspunde «niște colege de Ia liceu, nu le știi», când m-am uitat odată pe mobilul ei ca să văd cât e ceasul a început să urle că de ce îi violez intimitatea, seara vine singură pe alee, dar aud de fiecare dată o mașină plecând de la colț, e mult mai distantă etc.

Așa că într-o seară am decis să o urmăresc când vine. Mi-am pus Opel-ul Corsa la colțul opus și m-am pitit după el. M-am făcut mic-mic, să nu mă vadă în caz că venea cu cineva. Ei, și cum stăteam eu acolo după mașină, am observat că îmi picură ulei de undeva. Ce crezi, pot rezolva singur problema sau trebuie să mă duc la un service?”.

Diavolul, nevasta și cele trei dorințe

Un diavol a ieșit în calea unei femei, i-a oferit 3 dorințe și i-a spus:

Diavol: Tot ce îți voi da ție va avea soțul tău de 10 ori mai mult…

Femeia s-a gândit puțin și a acceptat.

Dorința 1:

Femeia: Vreau să fiu foarte bogată!

Diavol: Adu-ți aminte că soțul tău va fi de 10 ori mai bogat!

Femeia: Nici o problemă! Noi împărțim totul…

Dorință împlinită…

Dorința 2:

Femeia: Vreau să fiu extrem de frumoasă!

Diavol: Adu-ți aminte că soțul tău va fi de 10 ori mai frumos decât tine și va fi foarte curtat de femei!

Femeia: Nu contează, nu sunt geloasă…

Așa că dorința i-a fost împlinită…

Dorința 3:

Femeia: Vreau să am un infarct infim, să fie doar o mică sperietură, nimic mai mult!

Diavolul a rămas fără cuvinte și se gândea: „Cât de vicleană e! L-a omorât și a rămas cu tot!”

MORALA: În femei nu te poți încrede, sunt mai viclene decât diavolul!