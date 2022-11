BANC | Vine Bulă acasă cu 2 ore mai devreme de la muncă. În fața blocului, mașina prietenului lui cel mai bun

Bancurile cu Bulă fac parte din categoria celor mai cunoscute și apreciate de iubitorii de umor. Acest prototip de personaj paradoxal vine în atenția cititorilor cu o nouă experiență penibilă, peste care trece, însă, cu brio. Alege mereu să fie protagonistul celor mai hilare întâmplări și, de cele mai multe ori, nu este singur. Indiferent de context sau de gravitatea lucrurilor, Bulă reușește, într-un final, să se scape basma curată din orice situație.

Personajul nostru are parte de o surpriză neplăcută, atunci când vine de la muncă cu două ore mai devreme. Văzând mașina celui mai bun prieten în fața blocului, Bulă este orbit de o criză de gelozie. Într-un final, pentru că nu reușea să îl găsească pe amantul soției sale, Bulă a luat o decizie radicală.

Mori de râs! Cum sună bancul zilei de luni

Vine Bulă acasă cu 2 ore mai devreme de la muncă. În fața blocului, mașina prietenului lui cel mai bun. Începe să înjure de nervi în lift, intră furios în casă, trântește ușile până la dormitor. Nevasta, în pat, citește Cosmo.

– Unde este? E în șifonier?

Și trântește șifonierul.

– Sub pat? În living?

Nervos, Bulă trântește mesele și aruncă televizorul pe fereastră.

– În baie?

Și sparge oglinda.

– In bucătărie?

Și aruncă frigiderul pe fereastră. Stresat la maximum și înnebunit de tăcerea femeii, se aruncă pe fereastră. Ajuns la Poarta Raiului, se întâlnește cu prietenul lui. Ușurat, Bulă se mai calmează și îi spune toată povestea.

– … Și apoi nu am mai putut suporta, m-am aruncat pe geam. Dar tu ce cauți aici. Ștrulă?

– Eu eram în frigider!