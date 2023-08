BANCUL DE JOI | Un proprietar de Logan către unul de Ferrari: „Ești mulțumit?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze la prima oră a dimineții, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Conversația hilară dintre un șofer cu Logan și unul cu Ferrari.

„Unu` cu un Logan îi face semn unuia cu un Ferrari să coboare geamul și îl întreabă sec:

– Ești mulțumit de ea, că am văzut că nu prea își cumpără lumea?”.

Alte bancuri amuzante

Un italian angajează 3 români să-i vopsească gardul care împrejmuia casa.

Dis-de-dimineaţă, înainte de a pleca la serviciu, italianul le dă celor trei instrucţiunile:

– Aveți aici 3 găleţi de vopsea care vă vor ajunge să vopsiţi tot gardul. În bucătărie e mâncare, când o să vă vină foame, vă puteţi servi. Aaa, era să uit. Aţi văzut calul pe care îl ţin închis în spatele curţii? Să nu cumva să lăsaţi poarta dechisă să scape de acolo că nu ştiu ce fac cu voi. S-a înţeles?

– Am înțeles şefu, răspund românii într-un glas. Pleacă italianul, iar românii se apucă de treabă. Nu după mult timp, unul din ei zice:

– Măă, mie mi-a venit foame, hai să vedem ce are ăsta de mâncare! Bucătăria italianului, plină de bunătăţi. După un ospăţ pe cinste, românii caută şi ceva de băut, dar nu găsesc decât apă şi suc. Atunci, unul dintre ei zice:

– Mă, ştiu eu cum să facem rost de băutură. Mergem şi vindem o găleată de vopsea, cumpărăm băutura, iar vopseaua de rămâne o mai diluăm, o mai lungim şi terminăm noi gardul. După ce au băut s-au apucat de vopsit, dar când mai aveau vreo 3 m din gard se termină vopseaua.

– Acum ce dracu facem? De unde luăm vopsea? Italianul o să-şi dea seama că noi am luat-o.

Moșul se laudă că va fi tată

„Un moş vine cu nevasta de 20 de ani la maternitate să nască.

Toată lumea:

– Tataieeee, felicitări, da’ cum ai reuşit?

– He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul mergând!!!

După un an jumate-doi, iar la maternitate.

Iar îl întreabă, iar răspunde:

– He-heeeee, dragii moşului… am ţinut motorul mergând!!!

După încă doi ani, iar.

Iese doctorul din sală:

– Şi cum ziceai tataie că ai făcut?

– Am ţinut motorul mergând!

La care doctorul:

– Auzi, tataie…ar cam fi fost vremea să schimbi uleiul. Ca asta micu a ieșit cam închis la piele …”.