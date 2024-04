Bancul începutului de săptămână | „Câți ani îmi dai?”

Chiar dacă este luni, distracția este la ea acasă. Dragi cititori, pentru a avea parte de un început de săptămână mai frumos, CANCAN.ro vă propune un banc care să vă facă să râdeți cu lacrimi. Protaginistul de astăzi este un bărbat care vrea să o cucerească pe o fată de doar 18 ani.

Iată gluma pe care v-o propunem astăzi:

– Câți ani ai?

– 18 ani, tu?

– Câți ani îmi dai?

– La fața asta ți-aș da pușcărie pe viață.

Nu ne oprim aici! CANCAN.ro vă aduce încă o surpriză! Săptămâna abia a început, dar bucuria și veselia sunt la ele acasă! Nu uitați să zâmbiți în fiecare zi! Încheiați-vă săptămâna într-o notă pozitivă. Mai jos vă așteaptă o serie specială de bancuri bonus.

Alte bancuri copioase. Râzi cu lacrimi!

Confesiuni după divorț

– Chiar dacă am divorțat vreau să știi că, cât am fost căsătorită cu tine, am trăit cele mai frumoase momente din viața mea. Deci nu pot să uit noaptea aia de la Brașov când am avut șase orgasme.

– Care noapte, că noi n-am fost împreună niciodată la Brașov.

– N-am fost împreună, dar eram căsătorită cu tine.

Două femei se uită la televizor

O blondă și o brunetă se uită la televizor. Se transmit știrile de la ora 8, unde o femeie vrea să se arunce de la ultimul etaj al unei clădiri.

– Pariez pe cinci mii de lei că se aruncă, spune bruneta.

– De acord, spune blonda.

Femeia se aruncă, iar blonda scoate portofelul, dar bruneta nu vrea să primească banii:

– Știi ce? Eu am văzut și știrile de acum două ore.

– Și eu, spune blonda, dar nu credeam că se va arunca și a doua oară!

