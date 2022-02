BANCUL ZILEI | Biden se întoarce la New York, după ce moare

Pentru a zâmbi din tot sufletul, ai nevoie, uneori, de ceva care să îți readucă zâmbetul pe buze. Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli.

Moare Biden. După un an de plictiseală îl roagă pe Dumnezeu să-l lase pe pământ să vadă cum o mai duce țara sa. Dumnezeu decide să-l lase. Ajuns pe pământ, Biden intră într-un bar din New York, își ia o bere și îl întreabă pe barman ce se mai aude prin țară, cum se dezvoltă, ce probleme mai sunt.

La care barmanul îi zice uimit:

– Ce probleme pot fi? Suntem un imperiu, totul este al nostru.

– Cum este al nostru? Și Irak și Afganistan?

– Totul ne aparține.

– Iar Europa, Africa?

Barmanul scoate un glob de sub masă, îl rotește și îi zice:

– Doar vă spun, suntem un IMPERIU, toată lumea ne aparține!

Biden fericit, mândru și satisfăcut își bea berea și zice:

– Îți mulțumesc prietene! Cât îți datorez?

– O rublă și 20 de copeici.

Sursa foto: Arhiva Cancan