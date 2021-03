Bancul zilei | Cum m-am născut eu, tati?

O nouă zi, un nou super banc! Weekendul ne bate la ușă, așa că este cazul să ne distrăm pe cinste și să împărtășim cu cititorii noștri unul dintre cele mai amuzante bancuri.

Dintotdeauna, bancurile cu și despre sex au fost unele dintre cele mai amuzante. Pentru astăzi noi v-am pregătit un banc super haios. Ce se întâmplă atunci când fiul își întreabă tatăl cum anume a venit pe lume? Iată bancul zilei:

„Fiul către tata: Cum m-am născut eu, tati?

Tata zice: Baah fiule, cred că într-o zi tot ai să afli! Hai să-ți spun pe limba ta.

Pai, eu și cu maica-ta într-o zi am intrat într-o camera de chat a Yahoo-ului. Am aranjat apoi o întîlnire via e-mail cu maica-ta și ne-am intilnit într-un internet cafe virtual. Ne-am strecurat într-o camera privata, unde maica-ta a fost de acord cu un download din hard-ul meu. Imediat ce eram gata de upload, am descoperit că nici unul dintre noi nu folosise firewall-ul și fiindcă deja era prea tîrziu să dam delete, noua luni mai tîrziu a apărut un mic popup care a tipat din toți rărunchii: You`ve Got Mail !!!!”.

Alte bancuri amuzante cu și despre sex

Un cioban de 70 de ani se însoară cu o fată de 15 ani. În noaptea nunţii, moşul se dezbracă şi se bagă în pat. Fata ezită să se dezbrace. Atunci moşul o întreabă: – Ce s-a întamplat măi, de ce nu te dezbraci? Fata îi răspunde: – Ştii bade, mi-e ruşine că încă nu mi-a crescut părul acolo jos. Moşul îi spuse atunci: – Lasă, fato, că până o să pot eu să mă culc cu tine îţi creşte şi ţie părul!

***

Gigel către mămica lui: – Mămico, ce faci goală pe tăticu’? – Sar pe el ca să-i dezumflu burta. – Te oboseşti de pomană! În fiecare dimineaţă vecina îngenunchează şi i-o umflă la loc…

***

Trei spermatozoizi stau de vorbă. Primul zice entuziasmat: – Dacă ajung să fecundez ovulul, scot o blondă superbă, ochi albaştri, sâni mari, picioare pînă-n gît. Vine al doilea şi zice: – Dacă ajung eu să fecundez ovulul, scot un tip superb, toate femeile vor fi în limbă după el. La care al treilea zice: – Nu va mai laudaţi degeaba, că suntem pe esofag!