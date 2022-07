Bancul zilei. ”I-am zis soțului că ies goală pe stradă dacă nu-mi ia rochie nouă.”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei, o discuție dintre două prietene. Ce îi povestește femeia confidentei sale este complet hilar!

Bancul zilei! Râzi cu lacrimi pe 19 iulie 2022

Redăm „discuția” dintre cele două prietene:

„-I-am zis soțului că, dacă nu-mi ia rochie nouă, ies goală pe stradă.

-Și el ce a zis?

-Dacă ieși, ia-mi și mie două beri!”.

