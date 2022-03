BANCUL ZILEI | Ion merge la psihiatru: „Domnule doctor, am o mare trilemă”

Este luni, prima zi a săptămânii, ocazie cu care v-am pregătit un banc de nota 10. Nu trebuie, sub nicio formă, ratat. Vă garantăm o porție de râs copioasă, ca întotdeauna. Te vei înveseli instant și vei uita de toate grijile și problemele.

Unele dintre cele mai amuzante bancuri sunt cele care au în prim plan doctorul și pacientul. Automat, intervine și ideea de haz de necaz. O discuție dintre aceștia a fost de-a dreptul, fabuloasă. Spor la râs!

Ion merge la psihiatru și-i spune:

– Domnule doctor, am o mare trilemă!

– Poftim? Vrei să spui dilemă.

– Nu, nu! Eu am o trilemă.

– Te ascult.

Bărbatul povestește:

– Acum ceva timp, l-am împrumurat pe Vasile cu 10.000 de euro. Timpul a trecut și am decis să este timpul să merg să îmi înapoieze banii. Când am ajuns la el acasă, am fost întâmpinat de o blondă superbă. Din vorbă în vorbă, am ajuns să fac dragoste cu blonda. Între timp, se întoarce și Vasile acasă și când ne vede, îmi dă o mama de bătaie ca în filme.

Doctorul grăbit:

– Domnule, hai să ne grăbim puțin. Care este trilema?

– A doua zi, am fost iarăși și am pățit la fel. De două săptămâni, merg în fiecare zi acolo și am început să am trilema: “Eu ce merg acolo? Să îmi iau banii, să fac dragoste cu blonda sau să-mi iau bătaie de la Vasile?”.