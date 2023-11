BANCUL ZILEI | „Mihai service” și „Alex pescuit”

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Discuția haioasă dintre două femei s-a viralizat rapid. Spor la râs și voie bună.

-Salut, Mihai. Alina e numele meu. Pot să trec eu mâine pe la tine cu mașina? S-a aprins un bec pe bord.

-Eu sunt Mihaela. De unde ai numărul meu?

-Din telefonul soțului. Ești trecută ”Mihai service”.

-Încântată de cunoștință. Tu probabil că ești ”Alex pescuit”. Nu mă pricep la mașini, dar sunt aproape sigură că ți s-a aprins becul de divorț.

Alte bancuri amuzante

Vizita la domiciliu

Doctorul, are o vizită la domiciliu, intră în dormitor cu pacienta, lăsându-l pe soțul foarte agitat să aștepte afară.

Peste două minute, doctorul iese din dormitor și cere un cuțit de bucătărie. Soțul se execută și doctorul dispare din nou în dormitor. Peste puțin timp iese din nou, de dată asta cerând un ciocan și-o daltă.

Soțul dă fuga până jos și se întoarce cu un ciocan și o daltă.

Acum bietul om era într-o groaznică stare de agitație.

Doctorul reintră în dormitor, reapare din nou după vreo cinci minute.

– Îmi pare rău, spune el. Mă tem că am nevoie de o rangă.

– O rangă?!! țipă soțul cu glasul sugrumat. Ce are? spuneți-mi și mie.

– N-am avut cum să constat, a spus doctorul. Încerc de atunci să-mi deschid trusa.

Sunteți din București?

– De ce vreţi să vă înscrieţi în asociaţia noastră? Sunteţi din Bucureşti?

– În mare măsură.

– Cum adică?

– Când m-am mutat în Bucureşti, aveam 70 de kg, iar acum am 90.

Istorie de familie

La masă, tatăl povestește istoria familiei sale:

– Străbunicul meu a luptat împotriva francezilor, bunicul meu în războiul împotriva republicanilor, tatăl meu în cel de-al doilea război mondial împotriva nemţilor.

La care fiul:

– Dar familia asta chiar nu se poate înțelege cu nimeni?!