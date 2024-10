BANCUL ZILEI | Ora 22:00: „Iubitule, ce e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă un zâmbet pe buze, așa că sare în ajutorul vostru cu bancul zilei. Protagoniștii de astăzi sunt doi îndrăgostiți. Ea de el, el de… ea? Sau de altceva? Citește pentru a afla răspunsul! Cu siguranță vei râde cu lacrimi!

Ora 22:00

Ea: Iubitule, cine e mai important pentru tine, eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: Tu, iubita mea!!!

Alte bancuri amuzante

Bulă la școală

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una!

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent! În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris?

– Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

„Când ești mic visezi să muncești, ca să ai bani pentru bomboane! Când ai bani pentru bomboane, nu mai ai dinți”

Un ardelean la oraș

Un ardelean merge pentru prima dată la oraș și se hotărăște să meargă la un restaurant. Se așază la o masă și chelnerul vine să-i ia comanda:

Ce doriți să comandați?

Apă cu lămâie. Chelnerul îi aduce apă cu lămâie. Ardeleanul o bea și, după câteva minute, ridică mâna și întreabă:

No, zâceți, când vin lămâile? Chelnerul zâmbește:

Domnule, lămâia este deja în apă. Ardeleanul clatină din cap.

Aha… da’ o țâr’ mai mare n-aveți?

