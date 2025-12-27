Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Ora 22:00 VS ora 23:45

BANCUL ZILEI | Ora 22:00 VS ora 23:45

De: Irina Maria Daniela 27/12/2025 | 13:09
BANCUL ZILEI | Ora 22:00 VS ora 23:45

Relaxarea de sărbători continuă și echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc savuros în această zi. De data asta, vă prezentăm discuția prin mesaje a unui cuplu de îndrăgostiți care, sperăm noi, au rămas împreună și în prezent! Distracție plăcută!

Ora 22:00

Ea: „Iubitule, cine e mai important pentru tine: eu sau fotbalul?!

Ora 23:45

El: „Tu, iubita mea!”

Alte bancuri amuzante

Bulă și Ștrulă la bar

– Bulă, poți să mă împrumuți cu 200 lei, ca să achit nota la bar?
– Păi ce s-a întâmplat, Ștrulă?
– Mi-am dat seama că nu am bani la mine.
– Păi și acasă?
– Bulă, acasă, toți sunt bine. Și nevasta, și copiii…

Soția a avut o zi grea și se plânge soțului ei

Soția a avut o zi grea și, după întoarcerea acasă, a început să se plângă. Ea îi spune soțului ei:

“Nimeni nu mă iubește… nimeni nu are grijă de mine, toata lumea mă urăște!”

Soțul ei, uitându-se la TV zice:

“Asta nu e adevărat, dragă. Nu ești atât de celebră ca toată lumea să te urască. Unii oameni chiar nu te cunosc.”

Bulă și Bubulina

– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?

– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.

– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.

– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale… în mod sigur nu suferă de foame.

PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI. 

Gheorghe și pălinca

Gheorghe bea câte două păhărele de pălincă în fiecare seară înainte de culcare. După ani și ani, soția vrea ca el să renunțe la acest obicei. Pentru asta încearcă să-i demonstreze că alcoolul este nociv si vine cu două păhărele, unul îl umple cu apă și altul cu pălincă. Aduce și cutia cu viermișori, pe care Gheorghe îi folosea drept momeală la pescuit și spune:

– Vreau să vezi asta !

Pune un vierme în păhărelul cu apă, iar acesta începe să înoate. Soția pune un vierme și în păhărelul cu pălincă și viermele moare imediat! Simțind că și-a făcut clar punctul ei de vedere, ea spune:

– Ce ai de spus despre acest experiment, măi Gheorghe?

Gheorghe se uită la paharul cu viermele mort și spune:

– Na… e clară treaba, dacă beau pălincă, nu fac viermișori!

CITEŞTE ŞI: BANC | În a doua zi de Crăciun, Bulă e nerăbdător: „Mami, de ce nu a venit Moş Crăciun nici până acum?!”

Bancul de Crăciun | Moș Crăciun și tânăra superbă

Intra pe raziculacrimi.ro!
