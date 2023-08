BANCUL ZILEI | „Rugăm blonda să plece de pe nisip”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei, cea mai tare glumă de la început de săptămână. Vezi surpriza de luni! Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„Anunț în megafon:

-Rugăm blonda în costum de baie roz să plece de pe nisip… acesta este un șantier!”

Bancuri cu blonde

Blonda și telefonul pierdut

Iubire, tare prost mai sunt. Azi-noapte am petrecut două ore căutând telefonul cu lanterna de la telefon!

Maare idiot!!

– Și unde era??? – răspunde blonda…

Blonda la spovedanie

O blondă la spovedanie:

– Părinte, am preacurvit.

– De câte ori, fiica mea?

– Părinte, am venit să mă spovedesc, nu să mă laud!!

Blonda comandă o pizza

O blondă comandă o pizza:

– În câte felii să v-o tai? În 6 sau în 12?

Blonda: În 6, n-aș putea niciodată să mănânc 12 felii!

Două blonde stau de vorbă

Două blonde:

– Auzi, dragă, ce e aia insuficiență cardiacă?

– Păăăi, cred că e atunci când nu ai bani suficienți pe card….

O nouă blondă se mută în bloc

– Bună ziua, sunt noua vecină!

– Stați deasupra sau dedesubt?

– Mai ușor! Întâi să ne cunoaștem!

De ce și-a părăsit un bărbat blonda

Vorbeam ieri cu un cunoscut la bar: Zice: Si cum arata fosta ta nevasta?

– Pai, era blonda, arata foarte bine la corp și era excepționala in pat.

– Ești, nebun și de ce ai părăsit-o?

– Pentru ca nu era patul meu ala în care era excepțională.

Blonda, la medic

Medicul: – Nu-mi place deloc cum arătați.

Pacienta blondă: – Ei, lasă doctore, că nici dumneata nu ești vreo frumusețe!

Blonda în avion

Un avion zbura spre Montreal, când o blondă se ridică de pe locul ei de la Economic Class și se așează pe un loc de la First Class.

Însoțitorul de zbor o vede și o roagă să-i arate biletul. Apoi, îi spune blondei că ea a plătit un loc la Economic Class așa că va trebui să se așeze în spate.

Blonda îi dă replica: „Sunt blondă, sunt frumoasa, merg la Montreal și am de gând să stau aici!”

Însoțitorul intră în cabina piloților și le spune de bomba blonda care nu vrea să stea pe locul plătit, ci stă la First Class. Copilotul se duce la ea și încearcă să-i explice, din nou, cum stau lucrurile.

Blonda îi răspunde la fel: „Sunt blonda, sunt frumoasă, merg la Montreal și am de gând sa stau aici!” Copilotul îi spune pilotului că – probabil – vor trebui să aștepte până la aterizare și acolo să o dea pe mâna politiei și să fie arestată.

Pilotul îi răspunde: „Ce spui?…e blondă?…Ma ocup eu atunci. Sunt însurat cu o blondă. Eu vorbesc „limbajul”!”

Se duce la blondă, îi șoptește ceva la ureche, la care ea :„Oh, mă scuzați…” și se mută înapoi pe locul ei de la clasa Economic.

Însoțitorul de zbor și copilotul sunt uimiți si îl întreabă ce i-au spus de a reușit s-o facă să se mute la locul ei fără să mai facă scandal.

„I-am spus ca First Class-ul nu merge la Montreal!”

