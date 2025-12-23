Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Scrisoarea către Moș Crăciun care dă chix an de an

BANCUL ZILEI | Scrisoarea către Moș Crăciun care dă chix an de an

De: Andreea Stăncescu 23/12/2025 | 21:26
BANCUL ZILEI | Scrisoarea către Moș Crăciun care dă chix an de an
Cele mai haioase bancuri care să vă facă seara mai bună

 

Dacă ai nevoie de un moment de relaxare și voie bună, înainte de Crăciun, nimic nu se compară cu un râs sănătos. Bancurile de mai jos sunt perfecte pentru o seară relacantă, unde vei uita de grijile cotidiene și te vei distra pe cinste, singur sau cu prietenii. Așadar, pregătește-te să râzi cu mare poftă!

A cincea oară când îi scriu moșului că vreau Land Rover și el citește tot pulover…

Alte bancuri amuzante

Bulișor către Bulă:
-Tată, azi proful de mate m-a pus să găsesc cel mai mic multiplu comun.
– Nu l-au găsit nici acum?!!
– Nu, de ce?
– Păi îl caută de când mergeam eu la școală!

Văzând un pasager neliniștit, stewardesa intreabă cu multă înțelegere:
– Ați mai zburat vreodată?
– Da. . . doamnă.
– Cu ce tip de avion?
– Cu un generator de sudură.

Un tip voia să se angajeze la CFR, la macazuri.
Inspectorul CFR îl întreabă:
– Ce ai face dacă pe aceeași linie vin două trenuri din direcții opuse?
– Aș trece un tren pe altă linie!
– Și dacă macazul este defect?
– Aș merge pe linii și aș folosi comutarea manuală!
– Și dacă nici asta nu merge?
– Aș fugi în gară și aș suna pe responsabilul de la macazul următor!
– Și dacă nu răspunde?
– Aș merge în oraș să-l chem pe unchiul Ion!
– De ce?
– Are 90 de ani! La vârsta asta ar fi singura lui șansă să vadă de aproape un accident de tren!

Un geniu mândru și un idiot fac un pariu.
Geniul spune:
– Pentru fiecare intrebare care ți-o pun și nu știi răspunsul, imi dai 5$. Si dacă imi pui tu o intrebare la care nu îți pot răspunde, îți dau 5000 $.
Idiotul răspunde:
– Okay.
Geniul apoi întreabă:
– Câte continente sunt in lume?
Idiotul nu știe, așa că îi intinde 5 $.
Acum e rândul idiotului să îl intrebe pe geniu:
– Ce animal stă în două picioare dar doarme în 3?
Geniul se tot gândește, dar nu știe răspunsul, așa că ii dă idiotului 5000 $ și îi spune:
– La naiba, am pierdut. Apropo, care era răspunsul la intrebare?
La care idiotul îi dă 5 $.

CITEȘTE ȘI: BANCUL DE LUNI | Care e diferența dintre casă și muncă

BANC | ”Nu mă mai duc în viața mea la farmacie”

Intra pe raziculacrimi.ro!
