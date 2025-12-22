BANCUL DE LUNI | Care e diferența dintre casă și muncă

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

– Care e diferența dintre casă și muncă?

– La muncă am şef, acasă am şefă.

Alte bancuri savuroase

Bulă la școală

Într-o zi, profesoara întreabă elevii:

— Copii, spuneți-mi, cine e cel mai deștept om din lume?

Toți elevii stau cuminți, iar Bulă ridică mâna.

— Eu știu! — spune el.

— Bun, Bulă, spune-ne.

— Einstein, doamnă!

— Foarte bine, Bulă! Și de ce crezi că e cel mai deștept?

— Păi, doamnă, pentru că toate lucrurile lui au început să aibă numele lui: teoria relativității, ecuații cu E=mc²… iar eu nu am reușit niciodată să fac ceva cu numele meu!

Bulă la doctor

Bulă merge la doctor:

— Domnule doctor, am o problemă: oriunde aș pune degetul, mă doare.

Doctorul îl examinează atent și întreabă:

— Dar unde anume te doare cel mai tare?

— Aici, aici și aici! — arată Bulă peste tot.

Doctorul se uită la el și zâmbește:

— Bulă, ai degetul rupt!

