BANCUL DE LUNI | Care e diferența dintre casă și muncă

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.
– Care e diferența dintre casă și muncă?
– La muncă am şef, acasă am şefă.
Bulă la școală
Într-o zi, profesoara întreabă elevii:
— Copii, spuneți-mi, cine e cel mai deștept om din lume?
Toți elevii stau cuminți, iar Bulă ridică mâna.
— Eu știu! — spune el.
— Bun, Bulă, spune-ne.
— Einstein, doamnă!
— Foarte bine, Bulă! Și de ce crezi că e cel mai deștept?
— Păi, doamnă, pentru că toate lucrurile lui au început să aibă numele lui: teoria relativității, ecuații cu E=mc²… iar eu nu am reușit niciodată să fac ceva cu numele meu!
Bulă la doctor
Bulă merge la doctor:
— Domnule doctor, am o problemă: oriunde aș pune degetul, mă doare.
Doctorul îl examinează atent și întreabă:
— Dar unde anume te doare cel mai tare?
— Aici, aici și aici! — arată Bulă peste tot.
Doctorul se uită la el și zâmbește:
— Bulă, ai degetul rupt!
