BANCUL ZILEI | „Șefule, am avut un vis tare urât!”

Discuția hilară dintre un șef și un angajat, după un vis straniu în care au ajuns în iad.

Iată gluma:

„Șefule, am avut un vis tare urât. Eram amândoi în iad. Dumneata te perpeleai într-un cazan cu smoală.

Dar tu?

Eu eram tot sluga. Puneam lemne pe foc”.

Alte bancuri amuzante

Pentru ca ziua să-ți meargă bine, noi îți punem la dispoziție și alte glume. Știm că-ți plac bancurile cu Bulă și Bubulina, așa că îți prezentăm câteva:

„Într-o seară, Bulă își întreabă nevasta:

– Bubulino, te întreb ceva. Dar vreau un răspuns sincer.

– Zi, Bulă!

– Câți bărbați ai avut până acum?

– Hmmm. Șase, Bulă!

– Deci eu sunt al șaselea! Înseamnă că ai mai avut doar 5 până la mine. E bine!

– Nu, Bulă! Tu ești primul”.

„Bulă și Bubulina s-au căsătorit. A doua zi după nuntă, Bulă îl sună pe Ștrulă:

– Ia zi, Ștrulă, ți-a plăcut la nunta mea?

– Da, mâncarea a fost bună, băutura fină, restaurantul frumos. Aproape totul a fost perfect!

– De ce aproape, Ștrulă!

– Păi, Bulă, cum să ceri la dansul mirilor melodia ‘Să iubești două femei?‘.

Într-o după-amiază, Bulă se întoarce inopinat de la serviciu, intră în apartament și… surpriză mare! Își găsește nevasta în pat, cu altul. Imediat, îi zice:

– Bravo, Bubulino, bravo! Mâine, poimâine o să te văd și cu țigara-n gură!

– Bulă, am două vești proaste. Cum vrei să ți le zic?

– Ștrulă, combină-le!

– Ok, atunci te anunț că nevastă-ta.. ne înșală!

– Bulă, tradu în engleză: „Pisica a sărit în apă și s-a înecat”

– Foarte simplu: „The cat țop țop in the pool, glu, glu, glu, no more miau, miau!”

Bulă și Bubulina sunt la tribunal. Vor să divorțeze. Judecătorul o întreabă mai întâi pe Bubulina:

– Doamnă, de ce vreți să divorțați?

– Bulă nu mai este de rangul meu.

– Ah, am înțeles. Dar dumneavoastră, domnule, de ce vreți să divorțați?

– Păi, domnule judecător, nici Bubulina nu mai este de ranga mea!