BANCUL ZILEI | „Sono io, Marcelo. Come stai?”

Dragi cititori, deja se simte în aer atmosfera de sărbători. Așadar, voia bună trebuie să primeze. CANCAN.RO a pregătit un banc menit să stârnească hohote de râs. Gluma surprinde conversația dintre un român aflat la muncă în Italia și unul care locuiește în Berceni. Spor la citit!

– Ciao bella! Tuto bene?

– Marcele, tu ești, mă?

– Si, sono io, Marcelo. Come stai?

– Stau tot în Berceni. Mă, Marcele, ești de două luni în Italia și ai uitat limba română?

– Mi amore, me trebuie 500 de euro până la salario. Come si dice la voi in rumena 500 euro?

– Se zice „n-am”. Hai dracu înapoi acasă, că s-a mărit socialul.

În căutarea mașinii pierdute

Un tip, rupt de beat, iese dintr-un bar. Se duce în parcare şi începe să pipăie maşinile pe plafon. Un alt şofer îl vede şi întreabă:

– Ce faci omule, ce cauţi?

– Îmi caut maşina, zise beţivul, clătinându-se!

– Păi… şi de ce le pipăi pe plafon, ce, nu sunt toate la fel?

– Neah! A mea are girofar…

Cine au fost Adam și Eva?

Un englez, un francez, un chinez şi un român au o dispută în legătură cu naţionalitatea lui Adam şi a Evei.

Englezul:

– Ei au fost englezi. Numai un gentleman adevărat poate oferi jumătate din singurul măr doamnei sale!

Francezul:

– Nu, ei au fost cu siguranţă francezi. Numai o franţuzoaică poate să se ofere pentru numai jumătate de măr!

Chinezul:

– Nu sunt de acord. Ei au fost cu siguranţă chinezi, deoarece numai unei perechi de chinezi le stă în putere să populeze în aşa timp scurt tot pământul!

Românul:

– Nu, domnilor, greşiţi cu toţii, ei erau români: stăteau în fundul gol pe pietre, nu aveau decât un măr pe care trebuia să-l împartă între ei, dar credeau că sunt în Rai.