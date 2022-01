Bancul zilei. Discuție între un student și tatăl său.

Un student plecat la facultate trimite o telegramă tatălui său:

– Tată, am făcut o prostie… am pierdut la păcănele banii de chirie. Am rămas în stradă. Ce să fac?

Imediat sosește răspunsul:

– Ferește-te de mașini!

Sursă foto: Facebook