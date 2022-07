BANCUL ZILEI | Un tip se duce să returneze un papagal la PetShop

Bancul zilei. Vă îndulcim dimineața zilei de sâmbătă cu o serie de bancuri! Spor la râs!

Un tip se duce să returneze un papagal la PetShop.

– Vă rog să-mi dați un mascul!

– Păi cum v-ați dat seama că e femelă?

– În loc să repete ce zic eu, mă contrazice!

Vezi și BANC | BULĂ ȘI SOTIA LUI SE DUC LA FARMACIE SĂ CUMPERE CÂTEVA PILULE VIAGRA: „CUM?!? 30 DE LEI O PASTILĂ?”

Bărbații și cumpărăturile

Doi bărbaţi discută despre nevestele lor:

– Eu am ajuns în sfârşit la o întelegere cu soţia mea. O zi mă duc eu la cumpărături, o zi ea.

– Şi sunteţi mulţumiţi?

– Bineînţeles! O zi bem, o zi mâncăm.

Citește și BANC | DOUĂ GOSPODINE STAU DE VORBĂ: ”BINE CĂ AU SCUMPIT ĂȘTIA MÂNCAREA ȘI BĂUTURA!”

Bărbatul și duhul din lampă

Un bărbat se plimbă pe o plajă şi la un moment dat se împiedică de o lampă îngropată în nisip. O ridică şi o scutură, când apare un duh.

– Bine, bine, m-ai eliberat din lampă. O să-ţi îndeplinesc o dorinţă.

– Totdeauna am vrut să merg în Hawai, dar am rău de mare şi mi-e frică de avion. Poţi să construieşti un pod până acolo, ca să pot merge cu maşina ?

– Asta e imposibil. Gândeşte-te la logistica necesară! Cum pui piloni pe fundul oceanului? Gandeşte-te cât ciment, cât oţel! În nici un caz. Pune-ţi altă dorinţă !

– Stii, am fost însurat de patru ori. Soţiile mele toate au spus ca sunt un nesimţit şi un insensibil. Aş vrea să înţeleg femeile…

– Podul să fie cu două benzi sau cu patru?

Vezi și BANC | DOUĂ PRIETENE, LA CAFEA: „VIAȚA ASTA E GROAZNICĂ! DE FIECARE DATĂ CÂND DAU DE UN BĂRBAT CUMSECADE..”

Bărbatul care-și caută parteneră pe internet

Un bărbat vrea să renunţe la viaţa de burlac, dar nu îşi găseşte aleasa inimii. Într-o zi, un prieten îl sfătuieşte:

– Mă, tu eşti în urmă cu tehnologia. În ziua de astăzi îţi găseşti nevastă imediat dacă pui un anunţ pe internet.

Bărbatul, cu o ultimă speranţă, pune un anunţ pe un site de matrimoniale: ”Bărbat săturat de viaţa de burlac, 30 de ani, foarte răbdător şi iubitor. Caut nevastă!”.

A doua zi, observă că a primit sute de răspunsuri la anunţ: ”Te rog frumos, ia-o pe a mea!!!”