De: Irina Vlad 20/11/2025 | 08:59
BANCUL ZILEI | Vecinul de 95 de ani

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei. Vecinul de 95 de ani se teme că va rămâne singur și nu va mai avea cine să aibă grijă de el. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp? 

– Am un vecin de 95 de ani. Câteodată îi fac cumpărăturile. Într-o zi îmi zice: ”Ce0o să mă fac eu fără tine atunci când ai să mori?”

Alte bancuri amuzante

Două vecine se întâlnesc pe holul blocului

– Ah, ce bine că te văd, vecino! Veneam la dumneata să te rog ceva!
– Ce anume?
– Să-mi împrumuţi şi mie făcăleţul tău!
Vecina refuză:
– Nu pot, zău! Nici al meu nu a venit acasă încă!

Dialog intre vecini

– Ce are motanul tau, vecine? Toata dupa-masa a alergat de pe un acoperis pe altul. Doar n-a innebunit?!
– Nu, vecine, cum sa fi innebunit?!
– Azi dimineata l-am castrat, iar acum umbla sa-si anuleze intalnirile.

”Ce era cu cei doi bărbați care au venit la tine?”

– Ma, ce era cu cei doi bărbați care au fost la tine mai devreme?
– Nimic, ce să fie…
– Păi am văzut că ai discutat puțin cu ei apoi au plecat nervoși și te injurau de mama focului.
– Erau de la martorii lui Iehova, au venit să imi explice cât de important este să iți ajuți aproapele.
– Bine dar de ce erau așa supărați?
– Aaa, le-am zis că dacă tot este important să iți ajuți aproapele, să mă ajute și pe mine să fac curat la porci și să sap in curte.

