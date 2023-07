BANCUL ZILEI | „Vii la o cafea?”

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze, așa că v-a pregătit un banc amuzant în această dimineață. Conversația hilară dintre doi prieteni te va face să râzi cu lacrimi!

„ – Vii la cafea?

– Ok, vin.

– Ia și țigări.

– Ok.

– Ia și niște cafea.

– …scaune ai sau să trec și pe la Ikea?”.

CITEȘTE ȘI: BANCUL DIMINEȚII | BULĂ ȘI BUBULINA, LOVE-STORY FĂRĂ HAPPY-END

CITEȘTE ȘI: BANCUL ÎNCEPUTULUI DE SĂPTĂMÂNĂ | ÎN FILME VS VIAȚA REALĂ

Alte bancuri amuzante

Pentru ca ziua să vă fie bună, noi vă punem la dispoziție alte glume amuzante.

„-Mamă, mamă, strigă Alinuța către maică-sa. Frate-miu iar și-a făcut-o cu mâna lui!

-Lasă-l dragă, că doar n-ai vrea să i-o faci tu acuma… răspunse maică-sa indignată.

-Ce Alinuța, zise frate-su, vrei să zici că tu nu ți-ai făcut-o singură niciodată?!

– Dar ce dracu’ tot vorbiți voi acolo, nu vă e rușine așa un pic?! strigă mama, complet bulversată.

– Despre „selfie”, mămică… răspunseră ei.

Doi polițiști mergeau pe stradă

„Doi polițiști mergeau pe stradă când, la un moment dat, unul dintre ei cade într-o gaură de canal neacoperită. Celălalt polițist se chinuie să îl scoată și, după ce iese, cel care a căzut spune:

-Bă, îți dai seama ce norocos am fost?!

-De ce, mă?

-Păi cum mai ieșeam eu afară dacă era capacul pus la canal?!”.

O femeie este oprită în trafic de polițiști

„O femeie e oprită în trafic de un polițist:

– Ați depășit viteza legală. Permisul, vă rog!

– Vi l-aș da, numai că nu am! Mi-a fost luat definitiv pentru conducere repetată în stare de ebrietate…

– Îmi arătați, vă rog, actele mașinii, atunci?

– Nu e a mea, am furat această mașină după ce am ucis proprietarul… am cadavrul în portbagaj.

În acel moment polițistul scoate pistolul, se retrage încet spre mașina sa și cere ajutoare prin radio. În cinci minute sosesc cinci mașini de poliție. Un ofițer superior se apropie cu pistolul pregătit:

– Doamnă, vă rog să ieșiți încet din mașină!

Femeia iese foarte calmă din automobil.

– S-a întâmplat ceva, domnule?

– Am fost informat că ați furat mașina și că l-ați ucis pe proprietar.

– Poftiiim? Ce-am făcuuut?!

– Vă rog să deschideți portbagajul!

Femeia deschide portbagajul, care era gol.

– Doamnă, aveți permis? Și a cui e mașina?

– A mea! Uitați actele mașinii și permisul!

– Vă cer scuze. Colegul meu mi-a spus că nu aveți permis, că ați fura mașina și ați ucis proprietarul.

– Doamne, câte minciuni! Sunt convinsă că acum o să vă mintă și că mergeam cu viteză…”.