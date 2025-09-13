Acasă » Știri » Bătaie ca în filme în Craiova! Conflictul între 2 clanuri a degenerat rapid: bâte, topoare și cuțite

Bătaie ca în filme în Craiova! Conflictul între 2 clanuri a degenerat rapid: bâte, topoare și cuțite

De: Irina Rasoveanu 13/09/2025 | 14:30
Bătaie cu bâte pe o stradă din Craiova/ Sursa foto: CANCAN

Bătaie ca în filme pe o stradă din Craiova! Două clanuri ar fi intrat în conflict, iar situația a degenerat în cele din urmă. CANCAN.RO a surprins imagini greu de privit de la locul scandalului. În filmuleț, se observă mai mulți bărbați care s-au lovit cu bâtele și topoarele. Unii dintre ei au căzut la pământ ca secerați sub privirile îngrozite ale martorilor.

Update 14:30 – În urma răfuielii, un bărbat a decedat, patru persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri, iar alți trei oameni implicați au ajuns în custodia polițiștilor.

„În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului.

La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște. În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ei griji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, au avut loc scene șocante în zona Boldan din Craiova. Un conflict între două clanuri a degenerat într-o bătaie de stradă cu bâte și topoare, iar strada s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă în doar câteva clipe.

Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea...
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi...

De la ce a pornit conflictul din Craiova

Potrivit primelor informații, scandalul dintre cele două clanuri ar fi început de la o divergență în trafic. Ulterior, membrii grupărilor s-au urmărit pe străzile orașului. La un moment dat, unul dintre șoferi a lovit intenționat mașina adversarilor.

Acesta a fost momentul în care conflictul a degenerat. Autoturismul lovit s-a răsturnat, iar bărbații aflați în interior au ieșit înarmați cu bâte și topoare. Adversarii s-au luat la bătaie sub privirile îngrozite ale martorilor.

La fața locului, au ajuns de urgență mai multe echipaje de salvare pentru a le oferi primul ajutor persoanelor rănite. De asemenea, oamenii legii au intervenit, iar acum fac cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și pentru a-i identifica pe toți cei implicați. Ulterior, autoritățile vor comunica și măsurile luate în acest caz.

Scene greu de privit în Craiova/ Sursa foto: CANCAN

Un alt scandal a avut loc în Craiova zilele acestea

Luni, 8 septembrie 2025, un alt scandal de proporții a avut loc în Craiova. Un agent de pază de la o sală de jocuri a fost bătut de trei indivizi. În urma incidentului, cei trei agresori, cu vârste cuprinse între 24 și 48 de ani, au fost arestați pentru 30 de zile. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au transmis un comunicat oficial în legătură cu acest conflict.

„La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii, în incinta locaţiei fiind găsit angajatul unei firme de pază, un bărbat în vârstă de 36 de ani, care le-a declarat faptul că ar fi fost agresat de alţi trei bărbaţi. Din cercetări s-a stabilit că în urma declanşării butonului de panică de către o angajată a societăţii, bărbatul de 36 de ani ar fi fost agresat fizic de un tânăr, de 24 de ani şi doi bărbaţi de 37 şi 48 de ani”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Citește și: Monica Tatoiu, scandal monstru cu Poliția Capitalei după ce a încercat să oprească o nuntă: ”Am fost scuipată și amenințată în stil mafiot”

Tags:
Iți recomandăm
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!
Știri
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!
Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”
Știri
Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă…
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă”
Gandul.ro
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea...
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel și inteligență artificială
Adevarul
Ce poate face drona terestră ucraineană Bufalo de 4 tone. Are motor diesel...
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Parteneri
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o complet
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au...
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Click.ro
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în...
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Digi 24
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei drone de 20.000. Ar trebui sisteme mai ieftine
Digi24
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva...
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Mesajul sfâșietor transmis de mama Iasminei, eleva de 15 ani care a murit la începutul anului școlar. Adolescenta s-a stins pe patul de spital, la câteva luni după ce s-a electrocutat în baie
kanald.ro
Mesajul sfâșietor transmis de mama Iasminei, eleva de 15 ani care a murit la începutul...
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și...
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
kfetele.ro
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de...
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia este secretară în aceeași unitate de învățământ
WOWBiz.ro
Un elev de 13 ani, din Maramureș, a murit în fața școlii, așteptându-și mama. Femeia...
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc după o lovitură puternică
observatornews.ro
Noi imagini de la răfuiala cu bâte din Craiova. Un bărbat a murit pe loc...
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
go4it.ro
Care sunt prețurile noilor telefoane iPhone 17?
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus...
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
Fanatik.ro
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special...
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
Fanatik.ro
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar...
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze toată ţara
Capital.ro
Giovanni Becali, despre Elena Udrea: Rol de supermafiot. Știe multe! N-a ciripit! Putea să dezmembreze...
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
Romania TV
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul...
Cine este noua Lara Croft
Go4Games
Cine este noua Lara Croft
Ce se întâmplă cu afacerile Elenei Udrea după ce a ieșit din închisoare. Magistrații vor lua decizia
Capital.ro
Ce se întâmplă cu afacerile Elenei Udrea după ce a ieșit din închisoare. Magistrații vor...
Giovani Becali, respect total pentru Elena Udrea: Șmecheră și loială
evz.ro
Giovani Becali, respect total pentru Elena Udrea: Șmecheră și loială
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
Gandul.ro
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce...
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
as.ro
Interdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește...
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
radioimpuls.ro
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost...
Are sau nu operații estetice influencera preferată a marilor fotbaliști? Tânăra de 26 de ani a rupt tăcerea
Fanatik.ro
Are sau nu operații estetice influencera preferată a marilor fotbaliști? Tânăra de 26 de ani...
Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența artificială pe Radu Drăgușin
Fanatik.ro
Cine sunt cei mai frumoși fotbaliști din Premier League. Pe ce loc l-a situat inteligența...
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!
Regele Charles și Camilla s-au despărțit?! Dezvăluirile făcute de apropiați: trăiesc separat!
Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ...
Fiica Mădălinei Ghenea, prădată de un șofer Uber în Italia. Apelul făcut de celebra actriță: ”Vă rog, dacă cineva are un contact direct, scrieți-mi în privat”
DESCOPERIREA pe care Elena Udrea a făcut-o în închisoare. După 4 ani de detenție s-a confesat: „Mă ...
DESCOPERIREA pe care Elena Udrea a făcut-o în închisoare. După 4 ani de detenție s-a confesat: „Mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd ce telefoane am primit”
Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după finalul emisiunii. Dependența a terminat-o: ”Pot ...
Ispita de la Insula Iubirii 2025, dezvăluiri după finalul emisiunii. Dependența a terminat-o: ”Pot să spun că am avut sevraj”
Gestul impresionant făcut de Elon Musk și Andrew Tate, după moartea Irynei. Ucraineanca de 23 de ani ...
Gestul impresionant făcut de Elon Musk și Andrew Tate, după moartea Irynei. Ucraineanca de 23 de ani a fost înjunghiată în tren
Decizia luată de Cristina Cioran, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat pentru trafic de droguri: ...
Decizia luată de Cristina Cioran, după ce Alex Dobrescu a fost condamnat pentru trafic de droguri: „Am revenit la marea mea dragoste!”
Vezi toate știrile
×