Bătaie ca în filme în Craiova! Conflictul între 2 clanuri a degenerat rapid: bâte, topoare și cuțite

Bătaie ca în filme pe o stradă din Craiova! Două clanuri ar fi intrat în conflict, iar situația a degenerat în cele din urmă. CANCAN.RO a surprins imagini greu de privit de la locul scandalului. În filmuleț, se observă mai mulți bărbați care s-au lovit cu bâtele și topoarele. Unii dintre ei au căzut la pământ ca secerați sub privirile îngrozite ale martorilor.

Update 14:30 – În urma răfuielii, un bărbat a decedat, patru persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri, iar alți trei oameni implicați au ajuns în custodia polițiștilor.

„În această dimineață, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La fața locului au fost mobilizate efective sporite de polițiști și jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceștia au fost prinși de polițiști în localitatea Braniște. În urma evenimentului, un bărbat a decedat, patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de ei griji medicale, iar alte trei persoane se află în custodia polițiștilor”, au transmis reprezentanţii IPJ Dolj.

Sâmbătă, 13 septembrie 2025, au avut loc scene șocante în zona Boldan din Craiova. Un conflict între două clanuri a degenerat într-o bătaie de stradă cu bâte și topoare, iar strada s-a transformat într-un adevărat câmp de luptă în doar câteva clipe.

De la ce a pornit conflictul din Craiova

Potrivit primelor informații, scandalul dintre cele două clanuri ar fi început de la o divergență în trafic. Ulterior, membrii grupărilor s-au urmărit pe străzile orașului. La un moment dat, unul dintre șoferi a lovit intenționat mașina adversarilor.

Acesta a fost momentul în care conflictul a degenerat. Autoturismul lovit s-a răsturnat, iar bărbații aflați în interior au ieșit înarmați cu bâte și topoare. Adversarii s-au luat la bătaie sub privirile îngrozite ale martorilor.

La fața locului, au ajuns de urgență mai multe echipaje de salvare pentru a le oferi primul ajutor persoanelor rănite. De asemenea, oamenii legii au intervenit, iar acum fac cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și pentru a-i identifica pe toți cei implicați. Ulterior, autoritățile vor comunica și măsurile luate în acest caz.

Un alt scandal a avut loc în Craiova zilele acestea

Luni, 8 septembrie 2025, un alt scandal de proporții a avut loc în Craiova. Un agent de pază de la o sală de jocuri a fost bătut de trei indivizi. În urma incidentului, cei trei agresori, cu vârste cuprinse între 24 și 48 de ani, au fost arestați pentru 30 de zile. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au transmis un comunicat oficial în legătură cu acest conflict.

„La faţa locului s-au deplasat de urgenţă poliţiştii, în incinta locaţiei fiind găsit angajatul unei firme de pază, un bărbat în vârstă de 36 de ani, care le-a declarat faptul că ar fi fost agresat de alţi trei bărbaţi. Din cercetări s-a stabilit că în urma declanşării butonului de panică de către o angajată a societăţii, bărbatul de 36 de ani ar fi fost agresat fizic de un tânăr, de 24 de ani şi doi bărbaţi de 37 şi 48 de ani”, au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

