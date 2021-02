Bayern, ca și calificată în sferturile UCL după 4-1 la Roma cu Lazio: „Champions League este ceva special pentru jucătorii noştri!”

Bayern Munchen este ca și calificată în sferturile de finală ale Champions League după victoria clară obținută în manșa tur a optimilor de finală ale competiției, pe „Olimpico” din Roma cu Lazio, scor 4-1.

Bayern s-a impus prin golurile marcate de Robert Lewandowski (min.9), Jamal Musiala (min.24), Leroy Sane (min.42) şi autogolul lui Francesco Acerbi (min.47). Pentru Lazio, la care fundaşul român Ştefan Radu a lipsit, fiind accidentat, a înscris Joaquin Correa (min. 49).

La sfârșitul partidei, antrenorul celor de la Bayern, Hansi Flick a declarat că echipa sa a făcut „un pas uriaş spre sferturile de finală”.

„Am avut o bună prestaţie colectivă. Am vrut să-i punem sub presiune, ne-am creat multe ocazii, am marcat goluri, suntem foarte mulţumiţi. Champions League este ceva special pentru jucătorii noştri, am văzut că fiecare era pregătit, fiecare jucător a vrut să fie prezent încă de la lovitura de începere, deci această victorie este cu atât mai meritată. Dacă noi suntem marii favoriţi? Nu. Mai întâi trebuie să jucăm meciul retur, dar am făcut un pas uriaş spre sferturile de finală. Trebuie însă să luăm meciurile unul câte unul„, a declarat Hansi Flick, citat de AFP.

Bayern, deţinătoarea trofeului, a ajuns la 18 meciuri consecutive fără înfrângere în Champions League, dintre care 17 victorii. Manşa secundă va avea loc în data de 17 martie.

Program tur optimi Champions League

RB Leipzig – Liverpool 0-2

Barcelona – PSG 1-4

Sevilla – Borussia Dortmund 2-3

FC Porto – Juventus Torino 2-1

Lazio Roma – Bayern München 1-4

Atletico Madrid – Chelsea 0-1

Miercuri, 24 februarie

ora 21:00 Atalanta – Real Madrid 2.80 3.55 2.45

ora 22:00 Borussia M’gladbach – Manchester City 6.20 4.85 1.47 *)

*) se dispută pe teren neutru